  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Willie Bermúdez renuncia al Partido Panameñista tras ‘reflexión’ política

El exrepresentante de Don Bosco anunció su renuncia al Partido Panameñista, alegando falta de renovación interna y reafirmando su compromiso con Panamá y la ciudadanía.
El exrepresentante de Don Bosco anunció su renuncia al Partido Panameñista, alegando falta de renovación interna y reafirmando su compromiso con Panamá y la ciudadanía. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Adriana Berna
  • 26/01/2026 19:06
Bermúdez afirmó que el cansancio y la desconfianza ciudadana frente a la política influyeron en su decisión de abandonar el Partido Panameñista.

El dirigente político y empresario Willie Bermúdez anunció este lunes su renuncia formal al Partido Panameñista, decisión que dio a conocer inicialmente a través de sus redes sociales y que posteriormente formalizó mediante una carta dirigida a la organización política.

“Después de una reflexión profunda, hoy tomo una decisión serena y consciente: presento formalmente mi renuncia al Partido Panameñista”, escribió Bermúdez en su cuenta de X, confirmando su salida del colectivo.

En la carta fechada el 26 de enero de 2026, Bermúdez señaló que su ingreso a la vida pública no respondió a una tradición partidaria, sino a una vocación de servicio surgida desde su experiencia como empresario y gestor comunitario.

Recordó que llegó a la política sin pertenecer previamente a estructuras tradicionales y que su compromiso siempre ha estado enfocado en resultados y gestión.

“Jamás pensé en ser político. Fue el trabajo duro y la perseverancia por hacer que las cosas funcionen lo que despertó en mí una vocación de servicio”, expresó en el documento.

El exrepresentante de Don Bosco también hizo referencia al descontento ciudadano con la política tradicional, señalando que existe “cansancio, desconfianza y un profundo hartazgo” frente a prácticas que, a su juicio, han privilegiado intereses particulares sobre el bien común.

Bermúdez indicó que intentó impulsar procesos de renovación dentro del Partido Panameñista, apostando por nuevos liderazgos y formas de hacer política, pero aseguró que con el paso del tiempo concluyó que los cambios no se materializaron más allá del discurso.

“Cuando las prácticas no cambian y la renovación se queda solo en el discurso, permanecer deja de ser coherente. Yo no creo en quedarme donde todo sigue igual”, afirmó.

En ese contexto, explicó que su salida no responde a un conflicto interno, sino a una decisión basada en la coherencia personal y política. “No desde el conflicto, sino desde la claridad”, puntualizó.

Finalmente, Bermúdez subrayó que continuará su trayectoria con “libertad de criterio” y reiteró que su compromiso principal es con Panamá y con la ciudadanía, más allá de cualquier estructura partidaria.

“Mi compromiso ha sido y seguirá siendo con la causa, no con una estructura. Y en esta etapa de mi vida, si voy a tomar partido, será por lo que es correcto. Del lado de Panamá. Del lado de su gente”, concluyó.

VIDEOS
Lo Nuevo