Willie Bermúdez renuncia al Partido Panameñista tras ‘reflexión’ política

El dirigente político y empresario <b><a href="/tag/-/meta/guillermo-willie-bermudez">Willie Bermúdez </a></b>anunció este lunes <b>su renuncia formal al <a href="/tag/-/meta/partido-panamenista">Partido Panameñista</a></b>, decisión que dio a conocer inicialmente a través de sus redes sociales y que posteriormente formalizó mediante una carta dirigida a la organización política.<i>'Después de una reflexión profunda, hoy tomo una decisión serena y consciente: presento formalmente mi renuncia al Partido Panameñista'</i>, escribió Bermúdez en su cuenta de X, confirmando su salida del colectivo.