Alfredo Juncá busca la reelección; hay 26 aspirantes a magistrado del Tribunal Electoral

Este viernes venció el plazo para la presentación de postulaciones al cargo de magistrado del <b><a href="/tag/-/meta/te-tribunal-electoral">Tribunal Electoral (TE)</a></b>, proceso que concentra a <b>26 aspirantes</b>, entre ellos el actual magistrado<b> Alfredo Juncá</b>, quien busca la reelección.El listado de postulantes incluye perfiles del ámbito jurídico y público, como el fiscal de cuentas Jaime Barroso Pinto, el vicealcalde Roberto Neyrot Ruíz Díaz y la presidenta del <b><a href="/tag/-/meta/cna-colegio-nacional-de-abogados">Colegio Nacional de Abogados</a></b>, Maritza Cedeño Vásquez, entre otros profesionales del derecho.