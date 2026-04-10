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Política

Alfredo Juncá busca la reelección; hay 26 aspirantes a magistrado del Tribunal Electoral

Juncá está por concluir su periodo de magistrado del Tribunal Electoral.
Juncá está por concluir su periodo de magistrado del Tribunal Electoral. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 10/04/2026 18:56
Este proceso responde a la facultad de la Asamblea Nacional de designar a uno de los tres magistrados principales del Tribunal Electoral

Este viernes venció el plazo para la presentación de postulaciones al cargo de magistrado del Tribunal Electoral (TE), proceso que concentra a 26 aspirantes, entre ellos el actual magistrado Alfredo Juncá, quien busca la reelección.

El listado de postulantes incluye perfiles del ámbito jurídico y público, como el fiscal de cuentas Jaime Barroso Pinto, el vicealcalde Roberto Neyrot Ruíz Díaz y la presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Maritza Cedeño Vásquez, entre otros profesionales del derecho.

La lista completa de aspirantes está integrada por:

Ramón Abadi Balid
Dilia Estela Cornejo Meneses
Garrit Hermando Genetau Real
Roberto Neyrot Ruíz Díaz
Gilberto Enrique Estrada De Icaza
Edwin Alberto Medina Domínguez
Jaime Miguel Barroso Pinto
Raúl Horacio Gutierrez Flores
Juan Alberto Alvarado Estrada
Mariam Suely Espino Barrera
Cristina María Torres Ubillús
Javier Humberto Ordinola Bernal
Jacob Carrera Spooner
Alfredo Juncá Wendehake
Juan Carlos Pérez Cortés
Boris Alexis Corcho Díaz
Maritza Cedeño Vásquez
Ceila lvet Peñalba Ordoñéz
Alberto Eduardo Guerra Pombar
Mónica Gisela Martínez García
Yazmín Elena Domingo Abrego
Boris Óscar Nuñez Vásquez
Francisco Javier Barrios Pineda
Luis Carlos Zapata Jaén
RajKumar Zamorano Cardona
Franklin Corro Arjona

El secretario general de la Asamblea Nacional, Carlos Alvarado, explicó que, tras el cierre de postulaciones, se iniciará el proceso de revisión de documentos y evaluación de los aspirantes conforme a los requisitos establecidos en la normativa vigente, publicó Eco TV.

“El día lunes estaremos remitiendo el listado oficial a la Comisión de Credenciales, así como informando a los 71 diputados de la Asamblea de la lista de aspirantes”, dijo Alvarado.

Este proceso responde a la facultad de la Asamblea Nacional de designar a uno de los tres magistrados principales del Tribunal Electoral, cuyos nombramientos se realizan de forma escalonada por los distintos órganos del Estado, como parte del equilibrio institucional.

“La ley es muy clara y la resolución también: no hay posibilidad de una lista corta. La comisión debe verificar el cumplimiento de los requisitos y realizar entrevistas que permitan tanto a la ciudadanía como a los diputados formarse un criterio”.

Y agregó: “Quienes cumplan con los requisitos serán remitidos al pleno, salvo que la comisión considere que alguno no los cumple, en cuyo caso no podrá ser considerado”.

Los aspirantes deben cumplir con requisitos similares a los exigidos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo formación jurídica, experiencia profesional y solvencia moral, además de presentar documentación como hoja de vida, certificaciones académicas y declaraciones juradas.

“Los tiempos dan justo para que la designación se realice en esta legislatura. La comisión tiene plazos para rendir un informe al pleno que debería darse la próxima semana”, acotó Alvarado.

Una vez concluida la etapa de recepción, el pleno legislativo procederá con las nominaciones formales, y la Comisión de Credenciales evaluará los perfiles antes de emitir un informe que servirá de base para la decisión final.

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