Alfredo Juncá busca la reelección; hay 26 aspirantes a magistrado del Tribunal Electoral

El listado de postulantes incluye perfiles del ámbito jurídico y público, como el fiscal de cuentas Jaime Barroso Pinto, el vicealcalde Roberto Neyrot Ruíz Díaz y la presidenta del Colegio Nacional de Abogados , Maritza Cedeño Vásquez, entre otros profesionales del derecho.

Este viernes venció el plazo para la presentación de postulaciones al cargo de magistrado del Tribunal Electoral (TE) , proceso que concentra a 26 aspirantes , entre ellos el actual magistrado Alfredo Juncá , quien busca la reelección.

Ramón Abadi Balid

Dilia Estela Cornejo Meneses

Garrit Hermando Genetau Real

Roberto Neyrot Ruíz Díaz

Gilberto Enrique Estrada De Icaza

Edwin Alberto Medina Domínguez

Jaime Miguel Barroso Pinto

Raúl Horacio Gutierrez Flores

Juan Alberto Alvarado Estrada

Mariam Suely Espino Barrera

Cristina María Torres Ubillús

Javier Humberto Ordinola Bernal

Jacob Carrera Spooner

Alfredo Juncá Wendehake

Juan Carlos Pérez Cortés

Boris Alexis Corcho Díaz

Maritza Cedeño Vásquez

Ceila lvet Peñalba Ordoñéz

Alberto Eduardo Guerra Pombar

Mónica Gisela Martínez García

Yazmín Elena Domingo Abrego

Boris Óscar Nuñez Vásquez

Francisco Javier Barrios Pineda

Luis Carlos Zapata Jaén

RajKumar Zamorano Cardona

Franklin Corro Arjona

El secretario general de la Asamblea Nacional, Carlos Alvarado, explicó que, tras el cierre de postulaciones, se iniciará el proceso de revisión de documentos y evaluación de los aspirantes conforme a los requisitos establecidos en la normativa vigente, publicó Eco TV.

“El día lunes estaremos remitiendo el listado oficial a la Comisión de Credenciales, así como informando a los 71 diputados de la Asamblea de la lista de aspirantes”, dijo Alvarado.

Este proceso responde a la facultad de la Asamblea Nacional de designar a uno de los tres magistrados principales del Tribunal Electoral, cuyos nombramientos se realizan de forma escalonada por los distintos órganos del Estado, como parte del equilibrio institucional.

“La ley es muy clara y la resolución también: no hay posibilidad de una lista corta. La comisión debe verificar el cumplimiento de los requisitos y realizar entrevistas que permitan tanto a la ciudadanía como a los diputados formarse un criterio”.

Y agregó: “Quienes cumplan con los requisitos serán remitidos al pleno, salvo que la comisión considere que alguno no los cumple, en cuyo caso no podrá ser considerado”.

Los aspirantes deben cumplir con requisitos similares a los exigidos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo formación jurídica, experiencia profesional y solvencia moral, además de presentar documentación como hoja de vida, certificaciones académicas y declaraciones juradas.

“Los tiempos dan justo para que la designación se realice en esta legislatura. La comisión tiene plazos para rendir un informe al pleno que debería darse la próxima semana”, acotó Alvarado.

Una vez concluida la etapa de recepción, el pleno legislativo procederá con las nominaciones formales, y la Comisión de Credenciales evaluará los perfiles antes de emitir un informe que servirá de base para la decisión final.