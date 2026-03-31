Se inicia pugna por el Tribunal Electoral: así se elegirá al próximo magistrado

La Asamblea Nacional aprobó este lunes la resolución que formaliza la apertura del proceso para la escogencia del nuevo magistrado del Tribunal Electoral (TE), tras el vencimiento del período del magistrado Alfredo Juncá.

Se trata de la Resolución No. 48 de 30 de marzo de 2026, donde se establece la documentación necesaria para los aspirantes al cargo de magistrado y suplente, misma que debe ser presentada ante la Secretaría General del Legislativo.

De acuerdo con la normativa vigente, la Asamblea tiene la facultad de nombrar a uno de los tres magistrados que integran el TE, cuyos miembros son designados de manera escalonada por los distintos órganos del Estado. Este diseño institucional pretende promover, al menos en el papel, el equilibrio de poderes y evita la concentración de influencia en un solo órgano.

Entre los requisitos exigidos se encuentran la presentación del currículum vitae, certificados académicos, documentos personales y declaraciones juradas que acrediten el cumplimiento de las condiciones legales y la ausencia de inhabilidades.

Una vez concluida la etapa de recepción de postulaciones, los diputados proceden a realizar las nominaciones formales en el pleno legislativo. Seguidamente, toda la documentación es remitida a la Comisión de Credenciales, instancia encargada de evaluar los perfiles, verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y analizar la idoneidad de los aspirantes.

Entre los documentos que deben presentar los aspirantes se encuentran:

Hoja de vida.Certificado de nacimiento.Copia autenticada de la cédula de identidad personal.Declaración jurada en la que conste que no tiene antecedentes penales y que no se encuentra comprendido dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 203 de la Constitución Política.Certificación y diplomas de estudios realizados. Las copias de diplomas que confieren títulos universitarios deberán estar acompañadas por el original para su cotejo al momento del recibo de los documentos. El original será devuelto al candidato inmediatamente después de recibidos dichos documentos.Copia del acuerdo del pleno de la Corte Suprema de Justicia en el que conste que es abogado idóneo.Resolución del Órgano Ejecutivo que lo declara idóneo para ejercer el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Tras este análisis, la comisión emite un informe que sirve de base para la decisión final del pleno.

Los magistrados del TE deben cumplir con los mismos requisitos que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que implica altos estándares de formación jurídica, experiencia profesional y solvencia moral. Además, su período de funciones es de diez años, lo que en teoría supone una mayor estabilidad institucional.

Actualmente, el TE está conformado por tres magistrados principales: Alfredo Juncá, designado por la Asamblea para el período 2017–2027; Luis Guerra Morales, nombrado por la Corte Suprema de Justicia en 2022, cuyo período se extiende hasta 2032; y Narciso Arellano, designado por el Órgano Ejecutivo e iniciado en enero de 2025, con finalización prevista en 2035.