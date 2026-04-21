IDAAN: residentes de Bethania denuncian cortes sin horario y falta de agua

No hay que ir muy lejos para escuchar sobre las áreas de Panamá que se mantienen sin agua contanstemente. En Bethania la falta de agua es un problema que se arrastra desde hace años.

En una de las zonas residenciales más valoradas de la ciudad, los residentes conviven con cortes irregulares y una incertidumbre constante, marcada por la escasa información y respuestas del IDAAN.

Lo que debería ser un servicio básico se ha convertido en una preocupación diaria para quienes viven en el área.

A través de redes sociales, varios ciudadanos han alzado su voz denunciando que los cortes se repiten sin previo aviso y apuntan directamente al IDAAN (Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales) como la entidad responsable de brindar respuestas.

Cortes sin aviso y sin respuesta del IDAAN

Una de las principales quejas es la falta de información oficial. Según testimonios, el suministro de agua se va en distintos momentos del día, sin un horario definido.

“Lo más desesperante es que no existe un horario de corte para Bethania, ayer se fue al mediodía, llegó a las 12 de la noche, hoy ya se fue y no son ni las 9:30 a.m.”, expresó una residente en redes sociales.

Molestia directa contra el IDAAN

El malestar también se refleja en fuertes críticas hacia la gestión del servicio. Algunos ciudadanos cuestionan la falta de respuesta de la entidad ante los constantes reclamos.

“Son unos pedazos de ineptitud... un mes sin agua en La Gloria de Bethania y no responden. Contraten a personas que sepan del trabajo”, señaló otro usuario visiblemente molesto.

Impacto en la vida diaria

La irregularidad del suministro está afectando actividades básicas como:

- Cocinar

- Bañarse

- Limpiar el hogar

- Trabajar desde casa

Vecinos aseguran que deben almacenar agua constantemente o depender de soluciones improvisadas para poder sobrellevar la situación.