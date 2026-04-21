ALAIAB: Panamá debe priorizar la evidencia científica para su nuevo etiquetado frontal

El presidente de ALAIAB destacó que la industria no se opone al etiquetado nutricional, sino que insiste en que cualquier modelo debe sustentarse en la mejor evidencia científica disponible. 'El consumidor necesita más información, pero los modelos de advertencia como octógonos o lupas no han mostrado resultados concluyentes en salud pública. El etiquetado debe ser parte de un enfoque integral que incluya educación nutricional, actividad física y hábitos de sueño saludables', afirmó.Montes advirtió que experiencias en países como Chile y Ecuador, que implementaron octógonos y lupas de advertencia hace más de una década, no han mostrado resultados concluyentes en salud pública. En su opinión, el etiquetado debe ser parte de un enfoque integral que considere la educación nutricional y los hábitos de vida saludables, más allá de la simple advertencia gráfica en los empaques.Recordó que la industria de alimentos y bebidas en Latinoamérica agrupa a más de 435 mil empresas, de las cuales el 96% son micro y pequeñas. En Centroamérica, dijo, el comercio de alimentos y bebidas supera los $9,700 millones en exportaciones, de los cuales el 46% se realiza dentro de la región, lo que refleja la importancia de contar con normas armonizadas para garantizar la seguridad alimentaria y facilitar el comercio intrarregional.