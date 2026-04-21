Barría: pasantías y empleo marcan agenda económica

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría, abordó este martes una serie de temas clave para la agenda económica y social del país, entre ellos la generación de empleo juvenil, el proyecto hídrico de Río Indio, la regulación del transporte selectivo y el panorama económico nacional.

Barría destacó que la reglamentación de la Ley de Pasantías representa una oportunidad concreta para dinamizar el empleo, especialmente entre los jóvenes. Indicó que desde el sector empresarial estiman la posibilidad de generar al menos 1,800 plazas, en coordinación con universidades y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel). A su juicio, el trabajo conjunto en mesas técnicas permitirá convertir estas oportunidades en empleos reales.

En materia de infraestructura y sostenibilidad, el líder gremial se refirió al proyecto de Río Indio como una iniciativa de alto impacto para garantizar el suministro de agua potable y la sostenibilidad del Canal de Panamá. En ese sentido, hizo un llamado a las comunidades a mantener el diálogo con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), destacando la disposición de la entidad de escuchar y atender las inquietudes planteadas.

Sobre el debate en torno al transporte selectivo, también conocido “taxis de lujo”, Barría valoró la decisión del Ejecutivo de derogar el Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026 para abrir un proceso de discusión más amplio. Consideró que las plataformas tecnológicas representan una innovación positiva para la movilidad de turistas y residentes, pero insistió en la necesidad de una regulación que garantice seguridad y calidad en el servicio, sin eliminar estos modelos de negocio.

En cuanto al contexto económico, el presidente de la CCIAP señaló que Panamá mantiene indicadores positivos a nivel internacional, como el grado de inversión y una inflación controlada, factores que favorecen la atracción de inversiones. No obstante, advirtió que persisten retos internos, principalmente en la generación de empleo y la activación del consumo.

También se refirió a factores externos como el comportamiento del precio del petróleo, y valoró la decisión del Gobierno de implementar subsidios al combustible y al transporte de alimentos y personas. Según Barría, estas medidas contribuyen a sostener la movilidad y mitigar el impacto en la economía, aunque subrayó la importancia de mantener políticas de austeridad y contención del gasto.