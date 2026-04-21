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Reto económico en Panamá: Generar empleo para impactar el PIB

En la sede de la Cámara de Comercio, el presidente del gremio, Aurelio Barría, abordó ante medios locales diversos temas de la economía nacional.
En la sede de la Cámara de Comercio, el presidente del gremio, Aurelio Barría, abordó ante medios locales diversos temas de la economía nacional.
Reto económico en Panamá: Generar empleo para impactar el PIB
Por
Mileika Lasso
  • 22/04/2026 00:00
Aurelio Barría, presidente de la Cámara de Comercio reconoce que a lo interno Panamá tiene retos; la generación de empleo es clave para impactar el PIB y reactivar el consumo ante la caída salarial en un mercado donde la brecha de género persiste en 5.31% y los salarios junior no superan los $745

El sector empresarial panameño ha puesto su mirada en la reactivación del consumo interno y la creación de oportunidades para la fuerza laboral joven. Aurelio Barría, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), manifestó ayer el firme respaldo del gremio a la reglamentación de la Ley de Pasantía, una iniciativa que busca integrar a nuevos talentos al mercado productivo.

“Los 1,800 miembros podemos aportar esa generación de empleo, que entre la población que está buscando una oportunidad. Nosotros estamos acuerpando esa implementación”, afirmó Barría, destacando que el gremio trabaja en conjunto con universidades y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) para convertir las plazas y vacantes en una realidad tangible.

Esta urgencia del sector privado coincide con un panorama estadístico desafiante revelado por el último reporte del INDEX de marzo 2026 del reclutador Konzerta. Según el estudio, el salario promedio pretendido en Panamá se situó en $984, lo que representa el valor más bajo desde que se realiza esta medición. La cifra refleja una caída del 5.21% en comparación con el año anterior y un retroceso acumulado del 7.87% en lo que va de 2026, evidenciando un ajuste drástico en las expectativas económicas de los buscadores de empleo.

El presidente de la CCIAP reconoció ante los medios locales que, si bien Panamá “está brillando hacia afuera” con grado de inversión e inflación controlada, persisten retos estructurales. “A lo interno tenemos retos económicos, generación de empleo de cara a impactar el producto interno bruto (PIB) que a pesar que tuvo un buen desempeño en 2025, para activar el consumo”, explicó el dirigente, subrayando la importancia de medidas de austeridad y mitigación ante factores externos como el precio del petróleo.

Radiografía del mercado y brechas persistentes

El reporte laboral de marzo también detalla que la brecha de género en las pretensiones salariales se mantiene en un 5.31%. Mientras los hombres aspiran a una remuneración promedio de $1,010, las mujeres sitúan su expectativa en $959. En el segmento joven (18 a 24 años), que representa el 18.35% de las postulaciones, la aspiración media es de apenas $735.

En cuanto a la demanda, los departamentos de Ventas y Comercial concentran el mayor volumen de avisos y aplicaciones, mientras que sectores especializados como Ingeniería Civil e Infraestructura mantienen las pretensiones más altas, alcanzando hasta los $3,000 en niveles de jefatura.

Visión estratégica: Agua y movilidad

Además del empleo, Barría abordó temas de soberanía hídrica y transporte. Sobre el proyecto de embalse Río Indio, en Colón, instó a las comunidades al consenso con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), calificando a la entidad como un líder confiable que ha escuchado las peticiones sociales. “Creemos que estamos en buenas manos”, acotó el empresario.

Finalmente, respecto a la derogación del Decreto Ejecutivo 10 del 16 de abril de 2026 sobre el transporte selectivo o “taxis de lujo”, el líder de la CCIAP se mostró a favor de fomentar una discusión amplia que incluya la innovación y la seguridad. “Somos de la posición de regular, pero sin derogar”, puntualizó, enfatizando que la calidad del servicio debe ser transversal en todos los actores del transporte nacional.

Aurelio Barría
Presidente de la CCIAP
A lo interno tenemos retos económicos, generación de empleo de cara a impactar el producto interno bruto (PIB) que a pesar que tuvo un buen desempeño en 2025, para activar el consumo”,
A lo interno tenemos retos económicos, generación de empleo de cara a impactar el producto interno bruto (PIB) que a pesar que tuvo un buen desempeño en 2025, para activar el consumo”.
presidente de la CCIAP
Aurelio Barría
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