Reto económico en Panamá: Generar empleo para impactar el PIB

El sector empresarial panameño ha puesto su mirada en la reactivación del consumo interno y la creación de oportunidades para la fuerza laboral joven. Aurelio Barría, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), manifestó ayer el firme respaldo del gremio a la reglamentación de la Ley de Pasantía, una iniciativa que busca integrar a nuevos talentos al mercado productivo.

“Los 1,800 miembros podemos aportar esa generación de empleo, que entre la población que está buscando una oportunidad. Nosotros estamos acuerpando esa implementación”, afirmó Barría, destacando que el gremio trabaja en conjunto con universidades y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) para convertir las plazas y vacantes en una realidad tangible.

Esta urgencia del sector privado coincide con un panorama estadístico desafiante revelado por el último reporte del INDEX de marzo 2026 del reclutador Konzerta. Según el estudio, el salario promedio pretendido en Panamá se situó en $984, lo que representa el valor más bajo desde que se realiza esta medición. La cifra refleja una caída del 5.21% en comparación con el año anterior y un retroceso acumulado del 7.87% en lo que va de 2026, evidenciando un ajuste drástico en las expectativas económicas de los buscadores de empleo.

El presidente de la CCIAP reconoció ante los medios locales que, si bien Panamá “está brillando hacia afuera” con grado de inversión e inflación controlada, persisten retos estructurales. “A lo interno tenemos retos económicos, generación de empleo de cara a impactar el producto interno bruto (PIB) que a pesar que tuvo un buen desempeño en 2025, para activar el consumo”, explicó el dirigente, subrayando la importancia de medidas de austeridad y mitigación ante factores externos como el precio del petróleo.