Auditoría a la mina: 87% de cumplimiento, pero hay fallas en temas ambientales

La auditoría fue realizada por la empresa de origen suizo Société Générale de Surveillance, en español Sociedad General de Inspección, que opera bajo el nombre SGS Panama Control Services Inc. Se llevó a cabo durante seis meses y tuvo un costo de 539,791 dólares. Incorpora y verifica el cumplimiento de 370 compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) categoría 3 y los Términos de Referencia aprobados por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Este viernes 19 de junio el Ministerio de Ambiente publicó el informe final de la auditoría al proyecto Mina de Cobre Panamá. Los hallazgos revelan un alto cumplimiento con los compromisos adquiridos, pero también faltas en temas claves como reforestación y prestaciones laborales.

Los resultados

De acuerdo a la auditoría, el proyecto tiene un 87.7% de cumplimiento. Evaluó cuatro componente principales. El componente A verificó los temas legales, administrativos, fiscales y tributarios. En este componente hubo un cumplimiento de 88.2%.

El componente B fue sobre desempeño ambiental. Encontró cumplimiento general operativo, pero también identificó puntos que requieren atención y acciones correctivas. El cumplimiento fue de 87.6%.

Uno de los principales hallazgos fue que se afectaron más de 300 hectáreas durante la fase de construcción del proyecto de lo acordado en el compromiso ambiental.

“La información analizada durante la Auditoría Integral evidenció que la huella intervenida del proyecto durante la fase constructiva alcanzó 2,432.24 hectáreas, una cifra superior al límite de 2,100 hectáreas establecido en el Compromiso Ambiental No. 13056 para la perturbación del componente suelo. Por lo anterior, se identifica un incumplimiento frente a la meta definida en el compromiso ambiental evaluado”, detalla el informe de auditoría.

También se registró incumplimiento parcial en temas como reforestación y translocación de especies. Uno de los puntos recurrentes fue que se encontraron diferencias entre la data recopilada por la minera y las observaciones en campo. En varios casos, no fue posible hacer una trazabilidad y seguimiento completo del cumplimiento de los compromisos.

“El análisis detallado de los compromisos ambientales evaluados presentó evidencia de la existencia de compromisos con niveles de menor cumplimiento al promedio del componente, principalmente aquellos relacionados con la compensación ecológica, restauración de ecosistemas y conservación de la biodiversidad”, señala el documento en sus hallazgos.

El informe de auditoría también incluyó entre sus hallazgos la necesidad de vigilar aspectos como la estabilización de taludes, las pozas de sedimentación, el monitoreo de pozos de agua subterránea, el manejo y la disposición de residuos sólidos y líquidos, el monitoreo de la calidad del agua en puntos críticos, el drenaje ácido de mina y los relaves mineros, entre otros. El documento señala que estos puntos “constituyen elementos de especial relevancia”.

El componente C fue de Aspectos Operacionales y técnicos. Es aquí dónde mejor puntuó la mina, con un cumplimiento de 90.2%.

Por último, el componente D evaluó los riesgos y pasivos ambientales. En este apartado se identificó un “riesgo reputacional” asociado a la falta de comunicación con las comunidades, así como riesgos de seguridad y salud ocupacional. El informe detalla que se registraron “incidentes y accidentes” ocasionados por las condiciones de operación. El cumplimiento en este componente fue de 81.7 %.

También se reportaron algunos incumplimientos en materia laboral.

El documento señala que se identificaron 24 excepciones correspondientes a contratistas y subcontratistas que no presentaron los certificados de paz y salvo ni los comprobantes de pago a la Caja de Seguro Social. Esta situación, según el informe, representa una oportunidad de mejora para fortalecer los mecanismos de control y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social.