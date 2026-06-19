Inteligencia artificial en las universidades: entre la innovación y el pensamiento crítico

'Es importante mantener espacios de aprendizaje y crecimiento fuera de las pantallas. Las conversaciones con otras personas, la lectura, las experiencias académicas, el trabajo en equipo y las relaciones humanas siguen siendo fundamentales para desarrollar habilidades sociales, emocionales y cognitivas que ninguna tecnología puede reemplazar por completo', afirma.'Utilicen la inteligencia artificial de forma consciente. Antes de pedir una respuesta, pueden preguntarse: ‘¿Ya intenté resolver esto por mi cuenta?’, ‘¿Qué pienso yo sobre este tema?’ o ‘¿Cómo llegué a esta conclusión?’. Estas preguntas ayudan a mantener un rol activo en el aprendizaje y fortalecen la confianza en las propias capacidades', señala.Pese a las preocupaciones, tanto Martínez como Peña coinciden en que la <b>inteligencia artificial</b> puede convertirse en una aliada importante para la <b>educación</b> cuando se utiliza de forma responsable.