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Bombardeos en Líbano obligan a aplazar reunión clave entre Irán y Estados Unidos en Suiza

Washington y Teherán buscan convertir el acuerdo preliminar en una hoja de ruta para una paz duradera en la región.
Washington y Teherán buscan convertir el acuerdo preliminar en una hoja de ruta para una paz duradera en la región. Imagen generada por IA
Por
Darine Waked
  • 20/06/2026 00:00
La escalada entre Israel y Hezbolá alteró los planes diplomáticos de Washington y Teherán, aunque ambas partes aseguran que el diálogo continúa

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La reunión que Irán y Estados Unidos tenían previsto celebrar este viernes en Suiza fue aplazada tras la nueva escalada militar en Líbano, donde los bombardeos de Israel y los enfrentamientos con Hezbolá volvieron a tensar el frágil escenario diplomático abierto en Medio Oriente.

La decisión, sin embargo, no implica una ruptura del proceso. Tanto Washington como Teherán han evitado hablar de cancelación definitiva y mantienen abierta la posibilidad de reprogramar el encuentro en los próximos días, siempre que existan condiciones políticas y de seguridad para avanzar.

La cita en territorio suizo debía marcar el inicio formal de una nueva fase negociadora entre ambas potencias, tras la firma de un memorando de entendimiento con el que buscan poner fin a meses de confrontación y encaminarse hacia un eventual acuerdo definitivo.

Pero la inestabilidad regional volvió a imponerse sobre la diplomacia.

De acuerdo con reportes internacionales, funcionarios iraníes condicionaron su participación a una reducción de los ataques en Líbano, mientras que Washington canceló el viaje del vicepresidente JD Vance, quien tenía previsto encabezar las conversaciones con la delegación iraní.

El aplazamiento expone así el principal desafío del proceso: ningún acuerdo entre Estados Unidos e Irán puede avanzar completamente aislado del conflicto regional que rodea a ambos países.

Un acuerdo aún incompleto

La firma del documento preliminar representa uno de los avances diplomáticos más importantes entre Washington y Teherán en años. El memorando fue presentado como un primer paso para reducir las tensiones, establecer garantías mínimas y abrir el camino hacia una solución más amplia.

Sin embargo, los puntos más sensibles permanecen abiertos.

Entre los temas pendientes figuran el futuro del programa nuclear iraní, el levantamiento gradual de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, los mecanismos de supervisión internacional y las condiciones para la reconstrucción económica de Irán.

También queda por resolver la situación del estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas, cuya seguridad ha sido uno de los puntos más delicados de la crisis.

La sombra de Líbano

El aplazamiento ocurre en un momento de elevada tensión en Medio Oriente. Los bombardeos israelíes en Líbano y la respuesta de Hezbolá han generado incertidumbre sobre la capacidad de las partes para sostener el clima político necesario para negociar.

Para Irán, aliado clave de Hezbolá, la escalada en territorio libanés representa un factor imposible de ignorar. Para Estados Unidos, principal aliado de Israel, la crisis complica el margen de maniobra diplomático y amenaza con debilitar los avances alcanzados esta semana.

Por ahora, ambas capitales insisten en que el diálogo sigue adelante. La reunión en Suiza no ha sido cancelada, sino pospuesta, una diferencia que refleja la voluntad de mantener vivo un proceso que podría redefinir el equilibrio político de Medio Oriente.

La experiencia demuestra, sin embargo, que alcanzar un acuerdo definitivo requerirá tiempo. El pacto nuclear impulsado durante la administración de Barack Obama tomó años de conversaciones antes de concretarse. Esta vez, Washington y Teherán buscan avanzar con mayor rapidez, pero aún deben transformar los compromisos preliminares en resultados tangibles.

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