Bombardeos en Líbano obligan a aplazar reunión clave entre Irán y Estados Unidos en Suiza

La reunión que Irán y Estados Unidos tenían previsto celebrar este viernes en Suiza fue aplazada tras la nueva escalada militar en Líbano, donde los bombardeos de Israel y los enfrentamientos con Hezbolá volvieron a tensar el frágil escenario diplomático abierto en Medio Oriente.

La decisión, sin embargo, no implica una ruptura del proceso. Tanto Washington como Teherán han evitado hablar de cancelación definitiva y mantienen abierta la posibilidad de reprogramar el encuentro en los próximos días, siempre que existan condiciones políticas y de seguridad para avanzar.

La cita en territorio suizo debía marcar el inicio formal de una nueva fase negociadora entre ambas potencias, tras la firma de un memorando de entendimiento con el que buscan poner fin a meses de confrontación y encaminarse hacia un eventual acuerdo definitivo.

Pero la inestabilidad regional volvió a imponerse sobre la diplomacia.

De acuerdo con reportes internacionales, funcionarios iraníes condicionaron su participación a una reducción de los ataques en Líbano, mientras que Washington canceló el viaje del vicepresidente JD Vance, quien tenía previsto encabezar las conversaciones con la delegación iraní.

El aplazamiento expone así el principal desafío del proceso: ningún acuerdo entre Estados Unidos e Irán puede avanzar completamente aislado del conflicto regional que rodea a ambos países.