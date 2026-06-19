Bombardeos en Líbano obligan a aplazar reunión clave entre Irán y Estados Unidos en Suiza

El aplazamiento ocurre en un momento de elevada tensión en Medio Oriente. Los bombardeos israelíes en Líbano y la respuesta de Hezbolá han generado incertidumbre sobre la capacidad de las partes para sostener el clima político necesario para negociar.Para Irán, aliado clave de Hezbolá, la escalada en territorio libanés representa un factor imposible de ignorar. Para Estados Unidos, principal aliado de Israel, la crisis complica el margen de maniobra diplomático y amenaza con debilitar los avances alcanzados esta semana.Por ahora, ambas capitales insisten en que el diálogo sigue adelante. La reunión en Suiza no ha sido cancelada, sino pospuesta, una diferencia que refleja la voluntad de mantener vivo un proceso que podría redefinir el equilibrio político de Medio Oriente.La experiencia demuestra, sin embargo, que alcanzar un acuerdo definitivo requerirá tiempo. El pacto nuclear impulsado durante la administración de Barack Obama tomó años de conversaciones antes de concretarse. Esta vez, Washington y Teherán buscan avanzar con mayor rapidez, pero aún deben transformar los compromisos preliminares en resultados tangibles.