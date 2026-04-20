  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Pretensión salarial baja 5.21% interanual: así se mueve el mercado

Jóvenes en Panamá aspiran a salarios de $735 en el inicio de 2026.
Jóvenes en Panamá aspiran a salarios de $735 en el inicio de 2026.
Por
Mileika Lasso
  • 21/04/2026 00:00
Según encuesta digital, los hombres en Panamá aspiraron en marzo a un salario de $1,010, mientras que las mujeres pretendían una remuneración de $959

El mercado laboral panameño continúa mostrando señales de ajuste. Según el último reporte del INDEX de marzo 2026, el salario promedio pretendido por los aspirantes se ubicó en $984. La cifra representa una disminución del 0.99% respecto al mes anterior y una caída acumulada del 7.87% en lo que va del año. De hecho, el informe destaca que este es el “menor valor desde que se elabora el índice”.

Según la encuesta de Konzerta, la brecha de género persiste en las aspiraciones económicas. Mientras que los hombres solicitan un promedio de $1,010 mensuales, las mujeres sitúan su requerimiento en $959, estableciendo una diferencia del 5.31%.

Un dato relevante es que la pretensión de los varones se mantuvo inmóvil este último mes, mientras que la de las mujeres descendió aún más hasta ubicarse en un 0.55%.

Por niveles de experiencia, las diferencias son marcadas. Quienes aspiran a posiciones de jefe o supervisor pretenden ganar $1,303; en el segmento semi-senior y senior la cifra baja a $1,017; y para los puestos junior el promedio es de $745.

Sectores y profesiones

A pesar de la tendencia general a la baja, ciertas áreas mantienen expectativas elevadas rescata la encuesta. En el nivel de jefatura, el departamento de Infraestructura lidera con una pretensión salarial de $3,000. Para los cargos senior, Ingeniería Civil se posiciona en la cima con $1,600. En el segmento junior, los puestos relacionados con Diseño registran la mayor pretensión con $900.

En contraste, los salarios más bajos se encuentran en los puestos de mantenimiento y limpieza para el nivel junior con la idea de percibir un salario de $637 al mes y camareros para el nivel senior de $700.

Dinámica de la demanda

Los departamentos de Ventas y Comercial no solo son las más buscadas por los panameños, sino también las más demandadas por las empresas, representando juntas casi el 25% de los avisos de empleo y de las postulaciones.

En cuanto al perfil de los buscadores de empleo, las mujeres son mayoría en las postulaciones para niveles senior y semi-senior.

Por su parte, los hombres dominan en aplicaciones en los segmentos junior y de jefatura. El segmento joven (18 a 24 años) constituye el 18.35% del total de candidatos, con una aspiración salarial media de $735.

VIDEOS
Lo Nuevo