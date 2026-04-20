Pretensión salarial baja 5.21% interanual: así se mueve el mercado

El mercado laboral panameño continúa mostrando señales de ajuste. Según el último reporte del INDEX de marzo 2026, el salario promedio pretendido por los aspirantes se ubicó en $984. La cifra representa una disminución del 0.99% respecto al mes anterior y una caída acumulada del 7.87% en lo que va del año. De hecho, el informe destaca que este es el “menor valor desde que se elabora el índice”.

Según la encuesta de Konzerta, la brecha de género persiste en las aspiraciones económicas. Mientras que los hombres solicitan un promedio de $1,010 mensuales, las mujeres sitúan su requerimiento en $959, estableciendo una diferencia del 5.31%.

Un dato relevante es que la pretensión de los varones se mantuvo inmóvil este último mes, mientras que la de las mujeres descendió aún más hasta ubicarse en un 0.55%.

Por niveles de experiencia, las diferencias son marcadas. Quienes aspiran a posiciones de jefe o supervisor pretenden ganar $1,303; en el segmento semi-senior y senior la cifra baja a $1,017; y para los puestos junior el promedio es de $745.