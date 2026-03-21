Mes de la Mujer: La brecha salarial persiste en 4.71% pese al liderazgo femenino en mandos medio

En el marco de las conmemoraciones por el Mes de la Mujer, los datos más recientes del mercado laboral panameño ofrecen una radiografía agridulce sobre la equidad de género.

Según el último Reporte de Mercado Laboral de Konzerta, correspondiente al mes de febrero, la brecha salarial en el país se sitúa en un 4.71 % a favor de los varones, una cifra que subraya los desafíos pendientes en materia de paridad económica.

El informe detalla que la aspiración salarial promedio de los hombres se ubicó en $1,010, mientras que las mujeres proyectan una remuneración de $964.

Esta diferencia no solo es estática, sino que refleja un ajuste en las expectativas: durante el último mes, el salario requerido por los hombres descendió un 2.08 %, frente a una caída más moderada del 0.96 % en el sector femenino.

El fenómeno del ‘techo de cristal’ en las jefaturas

Uno de los hallazgos más reveladores del reporte es la distribución de las postulaciones según el rango jerárquico. Existe una paridad casi absoluta en los niveles junior, donde el 49.94% de los aspirantes son mujeres. Sorprendentemente, en la categoría semi-senior y senior, las mujeres toman el liderazgo con el 52% de las aplicaciones.

Sin embargo, esta tendencia se invierte al escalar hacia posiciones de jefe o supervisor, donde la participación femenina cae al 43.49 %, frente a un 56.51 % de varones.

“La brecha salarial de género situada en 4.71 % y las diferencias por seniority muestran la necesidad de seguir trabajando en políticas de equidad y desarrollo del talento”, afirmó Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Konzerta Panamá.

Contracción general de las expectativasMás allá del género, el mercado panameño atraviesa un proceso de ajuste. El salario promedio pretendido a nivel general se situó en $994 en febrero, lo que representa una disminución del 1.67 % respecto al mes anterior y una caída estrepitosa del 7.85 % en comparación con febrero de 2025.

En cuanto a los sectores con mayores aspiraciones, el área de finanzas lidera los mandos de jefatura con una pretensión de $2,350, mientras que en el segmento junior, la carrera de ingeniería electromecánica encabeza la lista con $950.

El desafío del empleo juvenil

El reporte también pone el foco en la generación Z. Los jóvenes de entre 18 y 24 años representan el 17.30 % de las postulaciones totales, concentrándose principalmente en áreas comerciales y de ventas.

Para este grupo, el salario promedio requerido es de $744, una cifra que se ajusta ante un contexto donde el desempleo juvenil en Panamá alcanza el 19.9 %, según datos del INEC citados en el informe.