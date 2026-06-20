Un año de ALDEA Café 500Historias: literatura, arte y comunidad en San Francisco

Faltan dos meses para que el centro cultural ALDEA Café 500Historias cumpla su primer año de funcionamiento. El proyecto tiene sus raíces en el espíritu de un grupo de jóvenes escritores que buscaban un lugar de encuentro para crear y compartir historias a través de 500Historias.com, una plataforma dedicada a descubrir y publicar los relatos de las nuevas voces de Hispanoamérica.

Tras tres años consecutivos de realizar el prestigioso campamento de escritura Semana Crónica, que reunió a los 20 mejores escritores adolescentes de cada edición en Ciudad del Saber (2023), Antigua Guatemala (2024) y Boquete, Chiriquí (2025), la iniciativa encontró en 2025 un hogar permanente en la calle Belén, en el corregimiento de San Francisco, Ciudad de Panamá.

Con una misión centrada en brindar apoyo a los artistas que forman parte de la expansión cultural del país y, al mismo tiempo, ofrecer una propuesta diversa para quienes buscan espacios de ocio y cultura, nació un proyecto que, según su director, Octavio Rodríguez, se encuentra en plena etapa de crecimiento.

“Para nosotros la cultura no es un lujo decorativo ni un evento de fin de semana; es el tejido invisible que nos humaniza. Transforma el acto cotidiano de tomar un café o leer un libro en una oportunidad para crecer”, expresó Rodríguez durante un encuentro con medios de comunicación celebrado el pasado 18 de junio.

Al acercarse su primer aniversario, ALDEA Café 500Historias busca consolidarse como una vitrina para los trabajadores de la cultura en Panamá, ofreciéndoles una plataforma donde puedan mostrar su talento y conectar con nuevas audiencias. Conversatorios, música en vivo, cine de reflexión, literatura y actividades comunitarias forman parte de una programación que se desarrolla a lo largo de toda la semana.

Entre sus principales iniciativas destacan ConversALDEA, un ciclo de diálogos y entrevistas; CinemALDEA, dedicado al cine y la discusión de temas sociales; MusicALDEA, con presentaciones musicales en formato íntimo; y ALDEAPlatino, una propuesta dirigida a adultos mayores que combina actividades recreativas y encuentros temáticos.

El centro también impulsa la innovación y la formación a través de InnovALDEA, una plataforma que incluye podcasts, talleres de emprendimiento y actividades orientadas al desarrollo de proyectos creativos. Asimismo, mediante ALDEALectora, promueve círculos de lectura, presentaciones de libros, talleres de escritura y encuentros para jóvenes autores, fortaleciendo el ecosistema literario nacional.

La agenda se complementa con FiestALDEA, una propuesta enfocada en las artes escénicas y el entretenimiento que incluye danza, teatro, poesía, comedia y juegos de mesa. Por su parte, ALDEAVital reúne actividades relacionadas con el bienestar integral, como yoga, biodanza, filosofía, coaching y prácticas de crecimiento personal.

Además, el centro desarrolla proyectos de impacto comunitario a través de ALDEACiudad, un programa que fomenta la participación ciudadana y la transformación urbana mediante intervenciones en espacios públicos, actividades en el Parque Omar y celebraciones especiales orientadas a fortalecer el sentido de comunidad.

Toda esta oferta se complementa con una propuesta gastronómica que incluye el formato de Almuerzo Cultural, una iniciativa que incorpora intervenciones artísticas durante el servicio de mediodía; las cenas culturales, los desayunos temáticos de fin de semana y el próximo lanzamiento del Concurso Gastronómico Cattleya.