Ataque con drones a buque panameño deja un fallecido y dos heridos en el mar Negro

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que un buque de bandera panameña fue afectado por un ataque con drones ocurrido este jueves 18 de junio en el mar Negro, incidente que dejó como saldo un tripulante fallecido y dos marinos heridos, uno de ellos en estado grave.

A través de un comunicado oficial, la Dirección General de Marina Mercante de la AMP detalló que tuvo conocimiento del hecho y activó de inmediato los protocolos correspondientes para recopilar información oficial sobre lo sucedido y coordinar acciones con las autoridades competentes.

Según la información preliminar, el ataque impactó a una embarcación registrada bajo bandera panameña que navegaba en una zona afectada por el conflicto entre Rusia y Ucrania. La AMP precisó que, pese a los daños sufridos y las víctimas registradas, la nave logró continuar su curso.

Panamá expresa condolencias por la muerte del tripulante

La entidad marítima lamentó profundamente la pérdida de vidas humanas y expresó sus condolencias a los familiares del marino fallecido, además de manifestar sus deseos de pronta recuperación a los dos tripulantes heridos.

“Panamá, como Estado de Abanderamiento responsable, lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas”, señaló la institución en el comunicado difundido este 19 de junio.

AMP recomienda evitar zonas de riesgo en el mar Negro

Tras el incidente, la Autoridad Marítima de Panamá recomendó a todos los buques bajo bandera panameña extremar las medidas de seguridad y, de ser posible, evitar transitar por aguas ucranianas y rusas en el mar Negro y el mar de Azov.

La institución reiteró además su compromiso con la protección de la vida humana en el mar, la seguridad de la navegación internacional y el cumplimiento de los instrumentos marítimos internacionales vigentes.

La AMP indicó que mantiene comunicación permanente con las partes involucradas y con las autoridades competentes para verificar los detalles del incidente y conocer el estado de la tripulación afectada.