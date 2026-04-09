Aurelio Barría Pino: Corrupción, minería y economía son los retos críticos de Panamá

El eje central de su intervención se enfocó en los grandes retos nacionales, situando a la corrupción como el desafío transversal más crítico. Para el líder gremial, la falta de ética institucional actúa como un ancla que debilita cualquier esfuerzo por atraer inversión extranjera y generar empleo de calidad. En este sentido, sentenció que el sector empresarial tiene la responsabilidad ineludible de actuar con absoluta transparencia, entendiendo que sin una resolución de fondo a este problema, el resto de las políticas públicas carecerán de la base de confianza necesaria para prosperar. Esta visión se complementó con un análisis sobre la necesidad de mantener la disciplina fiscal y la reforma al sistema público de finanzas. Barría reconoció como pasos positivos los esfuerzos actuales del Gobierno Nacional por ordenar el Presupuesto General del Estado, calificándolos como medidas indispensables para generar una atmósfera de credibilidad internacional que facilite el acceso a mejores oportunidades de financiamiento.