Aurelio Barría Pino: Corrupción, minería y economía son los retos críticos de Panamá

En medio de un contexto de profundas transformaciones estructurales para el país, Aurelio Barría Pino asumió formalmente la presidencia de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) para el periodo 2026-2027. Durante su discurso de toma de posesión ante la Segunda Asamblea General Ordinaria, y en presencia del mandatario José Raúl Mulino, el nuevo líder del gremio empresarial más importante de la nación trazó una hoja de ruta marcada por la urgencia de abordar desafíos que, a su juicio, determinarán la viabilidad del modelo económico panameño en los próximos años. Barría, quien se convierte en el presidente número 74 de la institución, enfatizó que su gestión no se limitará a la presentación de propuestas, sino a una ejecución firme que responda a un entorno de constantes cambios que exige claridad y sentido de dirección.

El eje central de su intervención se enfocó en los grandes retos nacionales, situando a la corrupción como el desafío transversal más crítico. Para el líder gremial, la falta de ética institucional actúa como un ancla que debilita cualquier esfuerzo por atraer inversión extranjera y generar empleo de calidad. En este sentido, sentenció que el sector empresarial tiene la responsabilidad ineludible de actuar con absoluta transparencia, entendiendo que sin una resolución de fondo a este problema, el resto de las políticas públicas carecerán de la base de confianza necesaria para prosperar. Esta visión se complementó con un análisis sobre la necesidad de mantener la disciplina fiscal y la reforma al sistema público de finanzas. Barría reconoció como pasos positivos los esfuerzos actuales del Gobierno Nacional por ordenar el Presupuesto General del Estado, calificándolos como medidas indispensables para generar una atmósfera de credibilidad internacional que facilite el acceso a mejores oportunidades de financiamiento.

Más allá del ámbito fiscal, Barría Pino enumeró una lista de temas prioritarios que requieren un análisis técnico y decisiones valientes: la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS), el futuro de la actividad minera en el país, la seguridad hídrica y la urgente mejora del sistema educativo. Asimismo, subrayó la importancia de dinamizar sectores estratégicos como el turismo y la economía interna, que siguen siendo motores fundamentales de crecimiento. En el plano institucional, el nuevo presidente de la CCIAP presentó un plan estratégico 2026-2027 fundamentado en cuatro pilares: la implementación robusta de la Ley de Pasantías para jóvenes, el impulso a las MiPyMEs —que representan el 96% del tejido empresarial—, la internacionalización a través de misiones comerciales y el fortalecimiento del valor para los más de 1,800 miembros de la Cámara.