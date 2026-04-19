Cámara de Comercio: El empleo formal depende de sectores productivos e inversión privada

El empleo sigue siendo uno de los temas más urgentes del país, no solo por su impacto en la economía, sino por lo que significa para la estabilidad de las familias panameñas. La percepción ciudadana lo confirma: conseguir trabajo continúa entre las principales preocupaciones nacionales, comentó el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Aurelio Barría Pino.

Barría detalló que las cifras son contundentes. Panamá, dijo, registra una tasa de desempleo de 10.4% y cerca de 785 mil personas en la informalidad, prácticamente uno de cada dos trabajadores.

“Más que números, estos datos reflejan la magnitud del desafío y la urgencia de actuar con enfoque”, comentó el presidente de la Cciap.

Barría subrayó que el empleo no se genera en el vacío, sino que depende directamente del dinamismo de los sectores productivos. La construcción, el Canal, la minería, el turismo y el comercio siguen siendo los principales motores de ocupación.

“Cuando estos sectores avanzan, el empleo crece; cuando se frenan, el empleo se resiente”, enfatizó el empresario, quien a su vez comentó que hablar de empleo es hablar de inversión, de ejecución y de crecimiento del sector privado.

“No hay empleo sostenible sin empresas que inviertan, operen y se expandan. Dinamizar la economía es, en la práctica, la política más efectiva de generación de empleo”, sostuvo Barría Pino.