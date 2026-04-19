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Economía

Cámara de Comercio: El empleo formal depende de sectores productivos e inversión privada

Panamá registra una tasa de desempleo de 10.4% y cerca de 785 mil personas en la informalidad.
Panamá registra una tasa de desempleo de 10.4% y cerca de 785 mil personas en la informalidad. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 19/04/2026 09:32
El gremio llamó la atención sobre un foco crítico dentro del reto general: jóvenes y mujeres enfrentan mayores barreras para acceder al empleo formal

El empleo sigue siendo uno de los temas más urgentes del país, no solo por su impacto en la economía, sino por lo que significa para la estabilidad de las familias panameñas. La percepción ciudadana lo confirma: conseguir trabajo continúa entre las principales preocupaciones nacionales, comentó el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Aurelio Barría Pino.

Barría detalló que las cifras son contundentes. Panamá, dijo, registra una tasa de desempleo de 10.4% y cerca de 785 mil personas en la informalidad, prácticamente uno de cada dos trabajadores.

“Más que números, estos datos reflejan la magnitud del desafío y la urgencia de actuar con enfoque”, comentó el presidente de la Cciap.

Barría subrayó que el empleo no se genera en el vacío, sino que depende directamente del dinamismo de los sectores productivos. La construcción, el Canal, la minería, el turismo y el comercio siguen siendo los principales motores de ocupación.

“Cuando estos sectores avanzan, el empleo crece; cuando se frenan, el empleo se resiente”, enfatizó el empresario, quien a su vez comentó que hablar de empleo es hablar de inversión, de ejecución y de crecimiento del sector privado.

“No hay empleo sostenible sin empresas que inviertan, operen y se expandan. Dinamizar la economía es, en la práctica, la política más efectiva de generación de empleo”, sostuvo Barría Pino.

Ley de pasantías

El dirigente empresarial también llamó la atención sobre un foco crítico dentro del reto general: jóvenes y mujeres enfrentan mayores barreras para acceder al empleo formal. Criticó que la falta de experiencia y las brechas estructurales siguen limitando su inserción.

“El problema no es solo la falta de empleo, sino la dificultad de acceder a él”, puntualizó.

En ese contexto, destacó la importancia de la Ley de Pasantías, que conecta la formación con la experiencia laboral real. Su valor, dijo, está en transformar la primera oportunidad en una puerta de entrada, no en un obstáculo.

Sin embargo, advirtió que su éxito no depende únicamente de la ley, sino de su ejecución. Requiere compromiso empresarial y coordinación efectiva con el Ministerio de Trabajo.

“Desde la Cámara estamos asumiendo ese rol: impulsar su implementación, promover buenas prácticas y convertir esta herramienta en oportunidades reales. Ya estamos trabajando activamente en ello”, aseguró.

El presidente de la Cciap indicó que Panamá enfrenta un reto laboral importante, pero también tiene las bases para superarlo. La ruta es clara: fortalecer los sectores productivos, incentivar la inversión y crear mecanismos efectivos de inserción laboral.

“La clave ahora es ejecución. El empleo formal no se resuelve con medidas aisladas, sino con acciones coordinadas que conviertan el crecimiento económico en oportunidades concretas”, concluyó Barría.

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