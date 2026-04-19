Clima en Panamá: Pronóstico de este domingo 19 de abril

En cuanto a las temperaturas, el país experimentará máximas que oscilarán entre los 19 °C y 24 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del territorio nacional se elevarán entre los 30 °C y 37 °C, reflejando condiciones calurosas.El comportamiento del viento también será variable. En la mañana y noche, se esperan vientos del norte a noreste en el golfo de Panamá y zonas costeras de Panamá, Panamá Oeste y Coclé, con velocidades de hasta 30 km/h. En el resto del país predominarán vientos variables por debajo de los 15 km/h. Para la tarde, los vientos cambiarán de dirección: soplarán del sur a oeste en Chiriquí, sur de Veraguas y el golfo de Chiriquí con velocidades de hasta 25 km/h; mientras que en el Caribe serán del noroeste a noreste, alcanzando hasta 20 km/h.