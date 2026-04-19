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PANAMÁ

Clima en Panamá: Pronóstico de este domingo 19 de abril

Aguaceros aislados y vientos de hasta 30 km/h dominarán la jornada dominical
Aguaceros aislados y vientos de hasta 30 km/h dominarán la jornada dominical Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/04/2026 09:44
Panamá tendrá un domingo con lluvias dispersas, altas temperaturas y ráfagas de viento

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó el pronóstico del tiempo para este domingo 19 de abril, destacando un panorama de lluvias aisladas en la vertiente del Caribe y en sectores del occidente de la vertiente del Pacífico, acompañado de altas temperaturas y variabilidad en los vientos.

Durante la mañana, la vertiente del Caribe registrará algunas lluvias aisladas, mientras que en horas de la tarde se prevén precipitaciones en áreas montañosas de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé. El resto de la región mantendrá cielos parcialmente nublados.

En la vertiente del Pacífico, el día iniciará con aguaceros aislados en el golfo de Chiriquí y lluvias dispersas en zonas de Chiriquí y el sur de Veraguas. Para la tarde, se esperan aguaceros aislados de mayor intensidad en Chiriquí, así como lluvias hacia la frontera de Darién. En la noche, continuarán los aguaceros en el golfo de Chiriquí y sectores cercanos, con probabilidad de precipitaciones adicionales en el sur de Veraguas y Darién.

Calor intenso en gran parte de Panamá y ráfagas de viento en zonas costeras

En cuanto a las temperaturas, el país experimentará máximas que oscilarán entre los 19 °C y 24 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del territorio nacional se elevarán entre los 30 °C y 37 °C, reflejando condiciones calurosas.

El comportamiento del viento también será variable. En la mañana y noche, se esperan vientos del norte a noreste en el golfo de Panamá y zonas costeras de Panamá, Panamá Oeste y Coclé, con velocidades de hasta 30 km/h. En el resto del país predominarán vientos variables por debajo de los 15 km/h. Para la tarde, los vientos cambiarán de dirección: soplarán del sur a oeste en Chiriquí, sur de Veraguas y el golfo de Chiriquí con velocidades de hasta 25 km/h; mientras que en el Caribe serán del noroeste a noreste, alcanzando hasta 20 km/h.

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