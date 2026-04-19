Clima en Panamá: Pronóstico de este domingo 19 de abril

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó el pronóstico del tiempo para este domingo 19 de abril, destacando un panorama de lluvias aisladas en la vertiente del Caribe y en sectores del occidente de la vertiente del Pacífico, acompañado de altas temperaturas y variabilidad en los vientos.

Durante la mañana, la vertiente del Caribe registrará algunas lluvias aisladas, mientras que en horas de la tarde se prevén precipitaciones en áreas montañosas de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé. El resto de la región mantendrá cielos parcialmente nublados.

En la vertiente del Pacífico, el día iniciará con aguaceros aislados en el golfo de Chiriquí y lluvias dispersas en zonas de Chiriquí y el sur de Veraguas. Para la tarde, se esperan aguaceros aislados de mayor intensidad en Chiriquí, así como lluvias hacia la frontera de Darién. En la noche, continuarán los aguaceros en el golfo de Chiriquí y sectores cercanos, con probabilidad de precipitaciones adicionales en el sur de Veraguas y Darién.