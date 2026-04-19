Lotería de Panamá: ¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo extraordinario del 19 de abril 2026?

La Lotería Nacional de Beneficencia ha establecido premios incentivos que son los siguientes:A continuación cada uno de los premios y las combinaciones para ganarlos:- Bono 1er Premio de 75 mil dólares - Con las cinco cifras más serie y folio- Bono 2do premio de 10 mil dólares - Con las cinco cifras más letras del primer premio- Bono 3er premio de 7,500 dólares - Con las cinco cifras más letras del primer premio<b>Premios incentivos para chances</b><b>Números altos</b> - Si te juega del 32 al 00 + letras del primer premio | 28 dólares<b>Números bajos -</b> Si te juega del 01 al 31 + letras del primer premio | 6 dólares