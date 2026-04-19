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Lotería de Panamá: ¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo extraordinario del 19 de abril 2026?

¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo del domingo 19 de abril?
¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo del domingo 19 de abril? @lnbpma
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/04/2026 10:47
Para el sorteo extraordinario del 19 de abril, la Lotería Nacional de Panamá ha establecido premios incentivos. ¿Ya los conoces?

La Lotería Nacional de Panamá anunció que este domingo 19 de abril llevará a cabo el sorteo extraordinario N.°5548.

La entidad recordó que cada año se realizan tres sorteos extraordinarios: el primero en abril, el segundo en agosto y el tercero en diciembre, siendo este último el más esperado por los jugadores debido a sus altos premios.

Para el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá, la fracción de billete tiene un costo de B/. 2.00.

¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo del 19 de abril?

La Lotería Nacional de Beneficencia ha establecido premios incentivos que son los siguientes:

A continuación cada uno de los premios y las combinaciones para ganarlos:

- Bono 1er Premio de 75 mil dólares - Con las cinco cifras más serie y folio

- Bono 2do premio de 10 mil dólares - Con las cinco cifras más letras del primer premio

- Bono 3er premio de 7,500 dólares - Con las cinco cifras más letras del primer premio

Premios incentivos para chances

Números altos - Si te juega del 32 al 00 + letras del primer premio | 28 dólares

Números bajos - Si te juega del 01 al 31 + letras del primer premio | 6 dólares

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