Lotería de Panamá: ¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo extraordinario del 19 de abril 2026?

La Lotería Nacional de Panamá anunció que este domingo 19 de abril llevará a cabo el sorteo extraordinario N.°5548. La entidad recordó que cada año se realizan tres sorteos extraordinarios: el primero en abril, el segundo en agosto y el tercero en diciembre, siendo este último el más esperado por los jugadores debido a sus altos premios. Para el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá, la fracción de billete tiene un costo de B/. 2.00.

¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo del 19 de abril?