Golden State Warriors: Steve Kerr reflexiona sobre su continuidad tras caer en play-In

La derrota ante Phoenix no solo significó el final de la temporada para Golden State, sino también la posibilidad de que el partido haya sido el último de Kerr en el banquillo. Su contrato está próximo a expirar y, hasta el momento, no se ha firmado una extensión. Esta situación alimenta las especulaciones sobre un cierre de ciclo en la organización que, bajo su liderazgo, conquistó cuatro campeonatos de la NBA y se consolidó como una dinastía moderna.El impacto de la posible salida de Kerr va más allá de lo deportivo. Su gestión ha sido clave en el desarrollo de figuras como Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green, y en la construcción de un estilo de juego que revolucionó la liga. Sin embargo, la eliminación temprana y las dificultades para mantener la competitividad en las últimas temporadas han generado cuestionamientos sobre la necesidad de un nuevo proyecto.En este contexto, la directiva de los Warriors deberá evaluar si apuesta por la continuidad de Kerr o si inicia una nueva etapa con otro estratega. Mientras tanto, el propio entrenador se mantiene en un proceso de reflexión personal, consciente de que su decisión marcará el futuro inmediato de la franquicia y de que, tras más de una década de éxitos, podría estar cerrando uno de los capítulos más importantes en la historia de la NBA.