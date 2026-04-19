Golden State Warriors: Steve Kerr reflexiona sobre su continuidad tras caer en play-In

La eliminación de los Golden State Warriors en el Play-In de la NBA frente a los Phoenix Suns, con marcador de 111-96, ha abierto un capítulo de incertidumbre sobre el futuro de su entrenador, Steve Kerr.

Tras el partido, el técnico de 60 años reconoció que su etapa al frente de la franquicia podría estar llegando a su fin, dejando en el aire la continuidad de una de las figuras más influyentes en la historia reciente del equipo.

Kerr, quien ha dirigido a los Warriors durante 12 temporadas, expresó que aún disfruta entrenar, pero entiende que “todos estos trabajos tienen fecha de caducidad”.

En sus palabras, cuando una racha termina, a veces es momento de dar paso a nuevas ideas y sangre fresca.

El entrenador adelantó que se tomará entre una y dos semanas para reflexionar sobre su futuro antes de conversar con el propietario mayoritario, Joe Lacob, y definir el rumbo de la franquicia.