Contraloría responde a las acusaciones de Vamos sobre cambios a su planilla

La Contraloría General de la República responde a las denuncias de diputados de la Coalición Vamos que manifestaron hoy que 39 miembros de su planilla fueron colocados en “licencia sin sueldo”.

“La Contraloría General de la República rechaza de manera categórica las declaraciones emitidas por algunos diputados de la Asamblea Nacional, en las que se pretende calificar como “extorsión” la suspensión de pagos a determinados funcionarios de la Asamblea”, señaló la institución a través de un comunicado. “La institución aclara que dichas acciones no responden a decisiones arbitrarias ni a motivaciones políticas, sino al cumplimiento estricto de las normas que rigen la administración pública y el control del gasto del Estado. La Contraloría General de la República tiene la obligación legal de verificar que todo pago se sustente en el cumplimiento efectivo de las funciones asignadas y en los mecanismos de control establecidos”, añade.

De acuerdo a Contraloría, las medidas adoptadas surgen desde el año pasado y asegura que responden a la necesidad de validar el cumplimiento de disposiciones vigentes relacionadas con el registro de asistencia y puntualidad de los servidores públicos.

Añade que elevó una consulta a la Procuraduría de la Administración con relación a la excepción del marcaje en los funcionarios de la Asamblea, y que recibió la respuesta de que solo el presidente de la Asamblea y el secretario general pueden exonerar del registro obligatorio de asistencia a los funcionarios.

Sin embargo, la diputada Yamireliz Chong, una de las 8 cuyas planillas fueron afectadas, resaltó que en su caso ella mantiene un control transparente de la asistencia.

“En mi despacho hay marcación digital, cosa que ni Contraloría ni la Asamblea lo acepta. Por eso es que aparte de la marcación digital, nuestros equipos tienen que marcar lista a lista porque eso es lo que acepta la Contraloría”, explicó la diputada. “Nosotros aquí somos transparentes, pero esto es un pase de factura muy claro. No nos van a callar y no van a hacer que votemos como ellos quieren. El Contralor está totalmente fuera de todas sus casillas y lo que está haciendo con el país entero es hacer lo que le da la gana y no hay quien le ponga cascabel a ese gato”, sentenció.

El cambio a licencia sin sueldo de más de 30 funcionarios que trabajan con los diputados de Vamos ocurre el mismo día que se tiene programada la votación en el pleno legislativo del proyecto de ley que regularía el uso de bioetanol en el combustible.

“La Contraloría General de la República enfatiza que no existe, ni ha existido, intención alguna de interferir en el funcionamiento de la Asamblea Nacional ni en el debate de iniciativas legislativas. Vincular procesos de control administrativo con discusiones de proyectos de ley carece de sustento y desvía la atención de lo esencial: el deber de toda institución pública de garantizar el uso correcto de los recursos del Estado”, destaca el comunicado de Contraloría.