El contraste del agua en Panamá: reparaciones exitosas en Don Bosco frente al desabastecimiento en PHs

La gestión del agua potable en la ciudad de Panamá atraviesa una jornada de contrastes marcados. Mientras el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) reporta avances significativos en el programa “Panamá sin fugas 2026” en el sector de Don Bosco, los residentes de puntos altos y densamente poblados de la capital, como Villa de las Fuentes N°1, denuncian una crisis de suministro que los ha obligado a recurrir a soluciones privadas de alto costo.

Desde el viernes 27 de marzo, usuarios en redes sociales han alertado sobre la ausencia total de agua en sectores aledaños a la Avenida Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto). La situación es crítica en áreas como Bethania, donde los residentes estiman que unos 26 edificios de apartamentos, además de los complejos en Santa María y cercanías a las instalaciones del Servicio Nacional de Migración, dependen exclusivamente de camiones cisternas contratados por los propios propietarios.

Testimonios ciudadanos destacan que edificios como el PH Portofino y otros complejos en la calle Escorial han tenido que costear viajes de camiones cisternas de entre 5,000 y 7,000 galones para abastecer sus tanques de reserva.

Según las denuncias, el crecimiento inmobiliario en la zona —donde proyectos originalmente planificados como una sola torre terminaron siendo dos— sobrepasó la capacidad de la red actual, agravando el impacto de cualquier falla técnica.

La raíz del desabastecimiento generalizado se encuentra en la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre.

Según comunicados oficiales, la planta operaba al 90 % de su capacidad debido a fallas en el motor de una de las bombas en la estación de agua tratada.

Para mitigar el impacto, el Idaan informó que trabaja en el reemplazo de cuatro motores adicionales, cuya entrega por parte del proveedor aún está pendiente.

Tras una jornada de trabajo extendido, la institución informó que a la 1:00 a.m. de este sábado 28 de marzo, iniciaron la instalación del motor reparado. Estas labores contaron con el apoyo técnico de especialistas de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Se espera que, con la entrada en funcionamiento de este motor, el suministro comience a estabilizarse progresivamente en los puntos altos y alejados de la red en los distritos de Panamá y San Miguelito, los sectores más afectados por la baja presión.