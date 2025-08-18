Universidad de Panamá suspende clases, ¿en qué sedes?

A través de sus redes sociales, el<b><a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales"> Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)</a></b> informó que 'una falla en el sistema eléctrico en <b>Panamá Norte </b>sacó de línea a <b><a href="/tag/-/meta/planta-potabilizadora-de-chilibre-federico-guardia-conte">la planta potabilizadora de Chilibre'.</a></b><b><a href="/tag/-/meta/rutilio-villarreal">Rutilio Villarreal, el director de Idaan,</a></b> indicó que en algunas zonas se iniciaría operativo de distribución de agua a través de carros cisternas.Para horas del medio día, <b><a href="/tag/-/meta/planta-potabilizadora-de-chilibre-federico-guardia-conte">la potabilizadora de Chilibre</a></b> restableció sus operaciones al 100%, después que la falla eléctrica dejará más de una hora suspendido el suministro de agua en el distrito de <b>Panamá y San Miguelito.</b>