PANAMÁ

Universidad de Panamá suspende clases, ¿en qué sedes?

Vista de la sede de la facultad de Comunicación Social del Campus Central de la Universidad de Panamá.
Vista de la sede de la facultad de Comunicación Social del Campus Central de la Universidad de Panamá.
Por
Lourdes García Armuelles
  • 18/08/2025 12:36
La decisión se debe a la falla eléctrica que sufrió esta mañana la Planta Potabilizadora de Chilibre Federico Guardia

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, anunció que para este lunes 18 de agosto se suspenden las clases en el Campus Central, a raíz de la falta de agua potable.

La decisión, según Flores, se debe a la falla eléctrica que sufrió esta mañana la Planta Potabilizadora de Chilibre Federico Guardia, que afectó el suministro de agua en San Miguelito y la ciudad de Panamá.

Una falla en el sistema eléctrico sacó de línea a la planta de Chilibre, afectando el suministro de agua en San Miguelito y la ciudad de Panamá. En consecuencia, se suspenden las clases y las labores administrativas en el Campus Octavio Méndez Pereira y en FAECO”, escribió el rector en su cuenta de X.

Suspensión del servicio

A través de sus redes sociales, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que “una falla en el sistema eléctrico en Panamá Norte sacó de línea a la planta potabilizadora de Chilibre”.

Rutilio Villarreal, el director de Idaan, indicó que en algunas zonas se iniciaría operativo de distribución de agua a través de carros cisternas.

Para horas del medio día, la potabilizadora de Chilibre restableció sus operaciones al 100%, después que la falla eléctrica dejará más de una hora suspendido el suministro de agua en el distrito de Panamá y San Miguelito.

