Las 5 noticias que debes leer hoy | 21 de abril

Ana Matilde Gómez: intromisión del contralor es un delito, no basta una disculpa

La exprocuradora Ana Matilde Gómez cuestionó la intervención de la Contraloría en diligencias del Ministerio Público, asegurando que no se trata de un error menor.

A su juicio, este tipo de acciones no se resuelven con disculpas, sino que podrían constituir un delito, en medio de la investigación relacionada con el exvicepresidente Carrizo.

Tiroteo en Teotihuacán fue planificado, confirman autoridades en México

El ataque armado registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán no fue un hecho espontáneo.

Las autoridades mexicanas indicaron que el agresor había visitado previamente el sitio, lo que refuerza la hipótesis de que el tiroteo fue planificado. El hecho dejó víctimas fatales y obligó al cierre del área turística.

Bioetanol en Panamá: reunión entre azucareros y diputados abre debate

Productores de caña de azúcar y diputados sostuvieron un encuentro clave para analizar el proyecto de bioetanol en Panamá.

La reunión marca el inicio de un debate más amplio sobre el impacto económico, agrícola y laboral de esta iniciativa, en medio de dudas y posiciones encontradas.

CEPANIM: más de 15 mil panameños ya iniciaron el proceso de cobro

El interés por el CEPANIM sigue en aumento, con más de 15 mil personas que ya dieron el primer paso para acceder a este beneficio.

El proceso avanza a través de plataformas habilitadas, mientras crece la expectativa entre los ciudadanos por recibir estos pagos.

María Corina Machado exige elecciones urgentes y advierte consecuencias

La líder opositora venezolana María Corina Machado reiteró su llamado a elecciones inmediatas, señalando que retrasar el proceso podría agravar la crisis política.

Además, insistió en la necesidad de garantizar condiciones democráticas para lograr una salida a la situación del país.