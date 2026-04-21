Donald Trump extiende la tregua con Irán y mantiene el bloqueo en el Estrecho de Ormuz

El <b>presidente de <a href="/tag/-/meta/estados-unidos">Estados Unidos</a>, <a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b>, anunció este martes 21 de abril la <b>extensión de la tregua con <a href="/tag/-/meta/iran">Irán</a></b>, alegando que la decisión responde a 'serias fracturas' dentro del régimen iraní, según reportó el diario <b>The New York Times</b>.Trump añadió, a través de su red social <b>Truth Social</b>, que permanecerá a la espera de una <b>'propuesta unificada de paz'</b> por parte de los líderes iraníes, con el objetivo de poner fin al conflicto iniciado por <b>Estados Unidos e <a href="/tag/-/meta/israel">Israel</a></b> el pasado 28 de febrero, tras citar una <b>'amenaza inminente'</b> derivada del programa nuclear de Teherán.Asimismo, indicó que la prórroga de la tregua fue solicitada por <b>Pakistán</b>, país mediador entre Washington y Teherán, y posible sede de una segunda ronda de conversaciones entre ambas partes. No obstante, el mandatario subrayó que se mantiene el <b>bloqueo en el Estrecho de Ormuz</b> a las embarcaciones que salgan o procedan de puertos iraníes.'He ordenado, por lo tanto, a nuestras Fuerzas Armadas que continúen con el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan listas y capacitadas; en consecuencia, extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y las conversaciones concluyan, de una forma u otra', afirmó Trump.Más temprano, en una entrevista concedida a la cadena <b>CNBC</b>, el mandatario advirtió sobre la posibilidad de una <b>acción militar contra Irán</b> si no se atienden las demandas estadounidenses. 'Espero estar bombardeando. (...) El Ejército está listo para entrar en acción', declaró.