Donald Trump extiende la tregua con Irán y mantiene el bloqueo en el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes 21 de abril la extensión de la tregua con Irán, alegando que la decisión responde a “serias fracturas” dentro del régimen iraní, según reportó el diario The New York Times.

Trump añadió, a través de su red social Truth Social, que permanecerá a la espera de una “propuesta unificada de paz” por parte de los líderes iraníes, con el objetivo de poner fin al conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, tras citar una “amenaza inminente” derivada del programa nuclear de Teherán.

Asimismo, indicó que la prórroga de la tregua fue solicitada por Pakistán, país mediador entre Washington y Teherán, y posible sede de una segunda ronda de conversaciones entre ambas partes. No obstante, el mandatario subrayó que se mantiene el bloqueo en el Estrecho de Ormuz a las embarcaciones que salgan o procedan de puertos iraníes.

“He ordenado, por lo tanto, a nuestras Fuerzas Armadas que continúen con el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan listas y capacitadas; en consecuencia, extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y las conversaciones concluyan, de una forma u otra”, afirmó Trump.

Más temprano, en una entrevista concedida a la cadena CNBC, el mandatario advirtió sobre la posibilidad de una acción militar contra Irán si no se atienden las demandas estadounidenses. “Espero estar bombardeando. (...) El Ejército está listo para entrar en acción”, declaró.