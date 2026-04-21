Registro de Cepanim disponible: MEF habilita dos vías de acceso

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó a la ciudadanía que ya se encuentran habilitados dos enlaces oficiales para acceder a la plataforma de registro y solicitud del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim).

De acuerdo con la entidad, los usuarios pueden ingresar a través de las direcciones digitales cepanim.mef.gob.pa y www.mef.gob.pa, donde se ha dispuesto el sistema para facilitar el proceso de inscripción y gestión de este beneficio.

Las autoridades detallaron que esta medida busca agilizar la atención a los ciudadanos y garantizar un acceso más ordenado al trámite correspondiente.

Asimismo, el MEF anunció que el desembolso de los Cepanim está programado para junio de 2026, conforme al cronograma establecido oficialmente.

¿Quiénes tienen derecho al pago del Cepanim en Panamá?

De acuerdo con la Ley No. 506 de Panamá, tienen derecho al beneficio del Cepanim los servidores públicos y trabajadores del sector privado que fueron afectados por la retención de la segunda partida del décimo tercer mes entre 1972 y 1983.

La normativa también establece que, si el beneficiario ha fallecido, el derecho puede transferirse a sus herederos sin necesidad de realizar un proceso judicial de sucesión.

En estos casos, el pago se otorga en primer lugar al cónyuge sobreviviente o conviviente legalmente reconocido. Si no existe, el beneficio corresponde al hijo que estuvo a cargo del titular o se distribuye en partes iguales entre los hijos sobrevivientes.