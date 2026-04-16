Registro del Cepanim: requisitos y documentos exigidos por el MEF

De acuerdo con la subsecretaria general, Ana Matilde Amado, el sistema permitirá a los ciudadanos gestionar de forma ágil el acceso a este beneficio económico.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) avanza en las pruebas de la plataforma digital que será utilizada para el registro de beneficiarios del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim) , cuyo entrega está previsto para junio de 2026.

Estos son los documentos que debes presentar para el registro del Cepanim

En cuanto a los requisitos, detalló que los beneficiarios vivos deberán ingresar su información personal en la plataforma y adjuntar una copia de su cédula de identidad.

Para los casos de beneficiarios fallecidos, el trámite podrá ser realizado por sus familiares, siguiendo un orden de prioridad: cónyuge, conviviente en unión de hecho y, en tercer lugar, los hijos.

Beneficiarios vivos:

-Ingresar datos personales en la plataforma

-Copia de la cédula de identidad

Beneficiarios fallecidos (trámite por familiares):

Documentos que debe presentar el cónyuge del beneficiario fallecido:

-Certificado de defunción

-Certificado de matrimonio

-Copia de su cédula

Documentos que debe presentar los convivientes del beneficiario fallecido:

-Certificado de defunción

-Resolución judicial emitida por un juez de paz que acredite la unión de hecho

-Copia de cédula

Documentos que debe presentar los hijos del beneficiario fallecido:

-Certificado de defunción del beneficiario

-Certificado de nacimiento que demuestre el parentesco

-Copia de su documento de identidad.

Además, recomendó que, si existen varios hijos, se designe a un representante para realizar el registro, ya que todos cuentan con el mismo derecho al beneficio.