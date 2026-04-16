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Registro del Cepanim: requisitos y documentos exigidos por el MEF

El MEF avanza en las pruebas de la plataforma para el registro del Cepanim, cuyo pago está previsto para 2026.
El MEF avanza en las pruebas de la plataforma para el registro del Cepanim, cuyo pago está previsto para 2026. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/04/2026 11:39
El proceso de registro del Cepanim requerirá la entrega de documentos específicos según el tipo de beneficiario.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) avanza en las pruebas de la plataforma digital que será utilizada para el registro de beneficiarios del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim), cuyo entrega está previsto para junio de 2026.

De acuerdo con la subsecretaria general, Ana Matilde Amado, el sistema permitirá a los ciudadanos gestionar de forma ágil el acceso a este beneficio económico.

Estos son los documentos que debes presentar para el registro del Cepanim

En cuanto a los requisitos, detalló que los beneficiarios vivos deberán ingresar su información personal en la plataforma y adjuntar una copia de su cédula de identidad.

Para los casos de beneficiarios fallecidos, el trámite podrá ser realizado por sus familiares, siguiendo un orden de prioridad: cónyuge, conviviente en unión de hecho y, en tercer lugar, los hijos.

Beneficiarios vivos:

-Ingresar datos personales en la plataforma

-Copia de la cédula de identidad

Beneficiarios fallecidos (trámite por familiares):

Documentos que debe presentar el cónyuge del beneficiario fallecido:

-Certificado de defunción

-Certificado de matrimonio

-Copia de su cédula

Documentos que debe presentar los convivientes del beneficiario fallecido:

-Certificado de defunción

-Resolución judicial emitida por un juez de paz que acredite la unión de hecho

-Copia de cédula

Documentos que debe presentar los hijos del beneficiario fallecido:

-Certificado de defunción del beneficiario

-Certificado de nacimiento que demuestre el parentesco

-Copia de su documento de identidad.

Además, recomendó que, si existen varios hijos, se designe a un representante para realizar el registro, ya que todos cuentan con el mismo derecho al beneficio.

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