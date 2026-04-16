Registro del Cepanim: requisitos y documentos exigidos por el MEF

En cuanto a los requisitos, detalló que los beneficiarios vivos deberán ingresar su información personal en la plataforma y adjuntar una copia de su cédula de identidad.Para los casos de beneficiarios fallecidos, el trámite podrá ser realizado por sus familiares, siguiendo un orden de prioridad: cónyuge, conviviente en unión de hecho y, en tercer lugar, los hijos.<b>Beneficiarios vivos:</b>-<i>Ingresar datos personales en la plataforma</i><i>-Copia de la cédula de identidad</i><b>Beneficiarios fallecidos (trámite por familiares):</b><b>Documentos que debe presentar el cónyuge del beneficiario fallecido:</b>-Certificado de defunción-Certificado de matrimonio -Copia de su cédula<b>Documentos que debe presentar los convivientes del beneficiario fallecido:</b><i>-Certificado de defunción</i><i>-Resolución judicial emitida por un juez de paz que acredite la unión de hecho</i><i>-Copia de cédula</i>Documentos que debe presentar los hijos del beneficiario fallecido:<i>-Certificado de defunción del beneficiario</i><i>-Certificado de nacimiento que demuestre el parentesco </i><i>-Copia de su documento de identidad. </i>Además, recomendó que, si existen varios hijos, se designe a un representante para realizar el registro, ya que todos cuentan con el mismo derecho al beneficio.