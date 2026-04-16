CEPANIM 2026: procedimiento si el jubilado beneficiario fallece, según el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aclaró qué deben hacer los familiares de un jubilado beneficiario del CEPANIM en caso de fallecimiento, un escenario que ha generado dudas entre miles de panameños a pocas semanas del inicio de pagos.

Se estima que más de 424 mil personas recibirán este beneficio en 2026, como parte de una inyección económica que supera los B/.250 millones.

¿Se pierde el pago del CEPANIM si el beneficiario fallece?

No. El MEF confirmó que el dinero no se pierde. El derecho al cobro pasa a los familiares directos del beneficiario, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

¿Quiénes pueden reclamar el CEPANIM?

En caso de fallecimiento del jubilado, el orden de prioridad para reclamar el beneficio es:

Cónyuge sobrevivienteConviviente en unión de hechoHijos del beneficiarioRequisitos según el tipo de solicitante

El MEF detalló que los documentos varían dependiendo de quién realice el trámite:

Cónyuge

Certificado de defunción

Certificado de matrimonio

Cédula de identidad

Unión de hecho

Certificado de defunción

Resolución judicial emitida por juez de paz

Cédula

Hijos

Certificado de defunción

Certificado de nacimiento

Cédula

Importante si hay varios hijos

Si existen varios herederos con derecho al beneficio:

Deben ponerse de acuerdo para que uno solo haga el registro.

Si no hay consenso, todos podrán registrarse, pero deberán acudir personalmente al MEF para completar el proceso

Además, este trámite también se repetirá al momento de retirar o utilizar el certificado en el banco o comercios.

Registro y proceso de cobro

El MEF trabaja en una plataforma digital donde los beneficiarios o sus familiares deberán registrarse, cargando la documentación requerida para validar su identidad.

El pago del CEPANIM está previsto para junio de 2026, por lo que las autoridades recomiendan completar el proceso con anticipación para evitar retrasos.