Cepanim: MEF realiza pruebas de la plataforma y explica cómo será el registro

La subsecretaria general del <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b>, Ana Matilde Amado, informó que la entidad ya realiza pruebas en la plataforma digital que será utilizada para el registro del <b><a href="/tag/-/meta/cepanim">Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim)</a></b>.Durante una entrevista, la funcionaria explicó que esta herramienta permitirá a los beneficiarios gestionar el trámite correspondiente al pago de intereses por mora derivados de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes, conforme a lo establecido en la Ley No. 506. El desembolso está previsto para junio de 2026.