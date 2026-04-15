Cepanim: MEF realiza pruebas de la plataforma y explica cómo será el registro

Durante una entrevista, la funcionaria explicó que esta herramienta permitirá a los beneficiarios gestionar el trámite correspondiente al pago de intereses por mora derivados de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes, conforme a lo establecido en la Ley No. 506. El desembolso está previsto para junio de 2026.

La subsecretaria general del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) , Ana Matilde Amado, informó que la entidad ya realiza pruebas en la plataforma digital que será utilizada para el registro del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim) .

MEF detalla documentos para acceder al pago del Cepanim

La funcionaria del MEF detalló que, en el caso de trabajadores vivos, el proceso será sencillo, ya que solo deberán ingresar su información personal y adjuntar una copia de su cédula de identidad.

Para los beneficiarios fallecidos, el trámite podrá ser realizado por sus herederos, siguiendo el orden de prioridad establecido por la ley: cónyuge o conviviente en unión de hecho, y en tercer lugar los hijos.

En ese sentido, indicó que el cónyuge deberá presentar el certificado de defunción, el certificado de matrimonio y copia de su cédula. En el caso de convivientes, se deberá adjuntar el certificado de defunción, una resolución judicial emitida por un juez de paz que acredite la unión de hecho, además de la cédula.

Por su parte, los hijos deberán presentar el certificado de defunción del beneficiario, el certificado de nacimiento que demuestre el parentesco y copia de su documento de identidad. Si existen varios hijos, se recomienda que designen a un representante para realizar el registro, ya que todos tienen el mismo derecho.

El MEF adelantó que en los próximos días se anunciará el inicio formal de la plataforma para el registro del Cepanim, lo que permitirá avanzar en este proceso dirigido a miles de beneficiarios en el país.