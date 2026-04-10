Cepanim en Panamá: Ministerio de Economía y Finanzas avanza en plataforma digital para reclamos

La plataforma digital para el reclamo del Certificado de Pago Negociable de Inversión (Cepanim) registra avances y se acerca a su fase de implementación, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En este sentido, la coordinadora de la Oficina de Atención y Entrega de Cepadem del MEF, Carmen Jaén, explicó los detalles clave sobre el funcionamiento del sistema, el cual permitirá a los beneficiarios gestionar de forma más ágil el proceso de reclamación.

Jaén adelantó que la plataforma habilitará un registro en línea donde los interesados deberán completar sus datos y adjuntar la documentación correspondiente, dependiendo de si se trata de beneficiarios directos o herederos.

Por ello, recomendó a los usuarios preparar con antelación los documentos requeridos para evitar retrasos en el trámite.

Asimismo, se informó que el proceso tendrá etapas definidas, incluyendo la validación de la información suministrada y la posterior entrega de los certificados.

También se aclaró que, en los casos donde existan múltiples beneficiarios, se establecerán lineamientos específicos para la distribución y retiro de los Cepadim.

El ministerio reiteró que los certificados podrán ser retirados por los beneficiarios autorizados, cumpliendo con los requisitos establecidos por la entidad.

Cepadim es un instrumento financiero que forma parte de los mecanismos de compensación del Estado panameño.

La entidad reiteró que próximamente se dará a conocer la fecha oficial de inicio del proceso, e instaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales del MEF.