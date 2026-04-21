Cepanim: 15 mil panameños ya dieron el primer paso para cobrar

<b>Alta demanda: millas intentan entrar al sistema</b>El inicio del registro no ha sido tranquilo. La plataforma ha recibido un tráfico masivo desde su apertura, con cientos de millas de personas intentando ingresar casi al mismo tiempo.Incluso, informes anteriores indicaron que más de 300 mil usuarios intentaron acceder, provocando caídas e intermitencias en el sistema durante las primeras horas.Este escenario deja claro que el CEPANIM se ha convertido en uno de los procesos más esperados por los panameños en 2026.<b>Registro obligatorio para poder cobrar</b>Las autoridades reiteran que registrarse es un paso obligatorio para poder recibir el pago.El proceso incluye:- Crear una cuenta en la plataforma- Completar datos personales- Elegir si el trámite es para beneficiario vivo o fallecido- Esperar validación y asignación de citaUna vez aprobado el registro, el beneficiario será contactado para retirar su certificado en la fecha asignada.