  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Cepanim: 15 mil panameños ya dieron el primer paso para cobrar

Cepanim: 15 mil panameños ya dieron el primer paso para cobrar
Por
Por
Laura Chang
  • 21/04/2026 07:57
De acuerdo con datos oficiales, los registros se completaron a través de los canales digitales habilitados para gestionar la entrega de estos certificados de pago

El interés por cobrar el CEPANIM no se detiene. En cuestión de horas, más de 15 mil personas lograron registrarse en la plataforma habilitada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en medio de una avalancha de usuarios que sigue marcando el ritmo del proceso.

De acuerdo con datos oficiales, los registros se completaron a través de los canales digitales habilitados para gestionar la entrega de estos certificados de pago, lo que confirma la alta expectativa entre los beneficiarios.

Alta demanda: millas intentan entrar al sistema

El inicio del registro no ha sido tranquilo. La plataforma ha recibido un tráfico masivo desde su apertura, con cientos de millas de personas intentando ingresar casi al mismo tiempo.

Incluso, informes anteriores indicaron que más de 300 mil usuarios intentaron acceder, provocando caídas e intermitencias en el sistema durante las primeras horas.

Este escenario deja claro que el CEPANIM se ha convertido en uno de los procesos más esperados por los panameños en 2026.

Registro obligatorio para poder cobrar

Las autoridades reiteran que registrarse es un paso obligatorio para poder recibir el pago.

El proceso incluye:

- Crear una cuenta en la plataforma

- Completar datos personales

- Elegir si el trámite es para beneficiario vivo o fallecido

- Esperar validación y asignación de cita

Una vez aprobado el registro, el beneficiario será contactado para retirar su certificado en la fecha asignada.

VIDEOS
