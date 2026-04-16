Agroferias del IMA este sábado 18 de abril: Estos son los lugares de venta

Este sábado 18 de abril, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará nuevas Agroferias en distintos puntos del país, una iniciativa que busca acercar productos frescos, nacionales y a bajo costo directamente a las comunidades.

Bajo el lema de promover el consumo local, estas ferias se han convertido en una alternativa clave para miles de panameños que buscan ahorrar en su canasta básica mientras apoyan a los productores nacionales.

Sedes confirmadas

Las Agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

Panamá: Isla Otoque Oriente y Occidente, distrito de Taboga

Comarca Ngäbe Buglé: Cancha Comunal de El Piro #1, distrito de Ñürüm

Horario y recomendaciones

Las jornadas iniciarán desde las 8:00 a.m., por lo que se recomienda llegar temprano para aprovechar la disponibilidad de productos.

El IMA recuerda a los asistentes:

Llevar cédula de identidad

Utilizar bolsas reutilizables

Seguir las indicaciones logísticas en cada punto

Producción nacional al alcance de todos

Las Agroferias ofrecen una variedad de alimentos como vegetales, frutas, granos y otros productos esenciales, directamente del productor al consumidor, lo que permite mantener precios más accesibles.

Además de ser una opción económica, estas ferias fortalecen la economía local y fomentan el consumo responsable.