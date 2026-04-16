Agroferias del IMA este sábado 18 de abril: Estos son los lugares de venta

Este sábado 18 de abril, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará nuevas Agroferias en distintos puntos del país, una iniciativa que busca acercar productos frescos, nacionales y a bajo costo directamente a las comunidades.Bajo el lema de promover el consumo local, estas ferias se han convertido en una alternativa clave para miles de panameños que buscan ahorrar en su canasta básica mientras apoyan a los productores nacionales.<b>Sedes confirmadas</b>Las Agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:Panamá: Isla Otoque Oriente y Occidente, distrito de TabogaComarca Ngäbe Buglé: Cancha Comunal de El Piro #1, distrito de Ñürüm<b>Horario y recomendaciones</b>Las jornadas iniciarán desde las 8:00 a.m., por lo que se recomienda llegar temprano para aprovechar la disponibilidad de productos.<b>El IMA recuerda a los asistentes:</b>Llevar cédula de identidadUtilizar bolsas reutilizablesSeguir las indicaciones logísticas en cada puntoProducción nacional al alcance de todosLas Agroferias ofrecen una variedad de alimentos como vegetales, frutas, granos y otros productos esenciales, directamente del productor al consumidor, lo que permite mantener precios más accesibles.Además de ser una opción económica, estas ferias fortalecen la economía local y fomentan el consumo responsable.