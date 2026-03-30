Agroferias del IMA: puntos y precios este 1 de abril

Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) se realizarán este miércoles 1 de abril en distintos puntos del país, como parte de la estrategia del Gobierno para facilitar el acceso a alimentos a precios accesibles y apoyar la producción nacional.

La jornada iniciará desde las 8:00 a.m., con la participación de productores locales que ofrecerán una variedad de rubros agrícolas directamente al consumidor.

Sedes habilitadas a nivel nacional

De acuerdo con la programación oficial, las agroferias estarán distribuidas en varias provincias:

En la provincia de Los Santos, la actividad se desarrollará en la cancha municipal de Tonosí cabecera, en el distrito de Tonosí.

En el área metropolitana, específicamente en San Miguelito, se habilitó el Cerju de Santa Librada, en el sector de Omar Torrijos.

Para Panamá Oeste, los residentes podrán acudir a la cancha techada de La Ermita, en el distrito de San Carlos.

Mientras que en Chiriquí, la feria se llevará a cabo en la cancha comunal de Rovira cabecera, en el distrito de Dolega.

En Herrera, el punto de venta será la cancha comunal de Los Canelos, en el distrito de Santa María.

Por su parte, en Veraguas se habilitarán dos sedes: la cancha de El Higo cabecera, en el distrito de La Mesa, y la Casa Comunal de 14 de noviembre, en el distrito de Río de Jesús.

¿Cuánto se puede ahorrar? Estos son algunos precios de referencia

Arroz 5 lbs: $1.25

20 lbs de arroz: $5.00

Arroz por libra: $0.25

Frijoles desde $0.25 la libra

Aceite desde $1.00 – $1.40

Pasta, lentejas y otros desde $0.25 – $0.50

Aunque los precios pueden variar según la disponibilidad, en agroferias anteriores del IMA se han registrado costos significativamente más bajos que en supermercados:

Recomendaciones para los asistentes

Las autoridades recuerdan a la población que es indispensable presentar la cédula de identidad personal al momento de la compra. Además, se recomienda llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos adquiridos.

Asimismo, sugieren asistir temprano para garantizar disponibilidad, debido a la alta demanda que suelen registrar estas jornadas.