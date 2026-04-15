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Ifarhu inicia primera fase de entrega de documentos a estudiantes preseleccionados: detalles por región

El Ifarhu convoca a estudiantes preseleccionados a presentar requisitos
El Ifarhu convoca a estudiantes preseleccionados a presentar requisitos Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/04/2026 06:30
Estudiantes preseleccionados del Ifarhu deberán presentar sus documentos para becas 2026 en las fechas establecidas.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció el inicio del proceso de entrega de documentos para estudiantes preseleccionados del Concurso de Becas y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026.

Según la entidad, la jornada se desarrollará del 20 al 24 de abril y estará dirigida a alumnos de primaria, premedia, media y nivel universitario de las provincias de Herrera y Los Santos, así como de los distritos de Aguadulce y Penonomé, en la provincia de Coclé.

El Ifarhu indicó que los estudiantes deberán consultar en su sitio web oficial los calendarios con las fechas, lugares y centros educativos asignados para la entrega de requisitos. Asimismo, destacó que este proceso se realizará de forma progresiva en el resto del país.

La institución reiteró que es fundamental presentar todos los documentos exigidos, incluyendo la Declaración Jurada Socioeconómica y el Formulario de Registro y Selección para estudiantes con discapacidad.

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