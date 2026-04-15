Ifarhu inicia primera fase de entrega de documentos a estudiantes preseleccionados: detalles por región

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció el inicio del proceso de entrega de documentos para estudiantes preseleccionados del Concurso de Becas y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026.

Según la entidad, la jornada se desarrollará del 20 al 24 de abril y estará dirigida a alumnos de primaria, premedia, media y nivel universitario de las provincias de Herrera y Los Santos, así como de los distritos de Aguadulce y Penonomé, en la provincia de Coclé.