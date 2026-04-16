Migración y ATTT refuerzan controles en Albrook: detectan irregularidades laborales

El Servicio Nacional de Migración (SNM), en conjunto con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), mantiene en ejecución un operativo de verificación en el sector de Albrook, como parte de las acciones para garantizar el cumplimiento de las normativas migratorias y laborales en Panamá.

Durante las primeras diligencias, los funcionarios detectaron a tres ciudadanos extranjeros que realizaban actividades sin contar con el permiso de trabajo correspondiente, además de otra persona que mantenía su carné vencido.

Las situaciones fueron abordadas conforme a los procedimientos establecidos por la legislación vigente.

Las autoridades informaron que el operativo continúa en desarrollo y se ha extendido a diversas áreas de la ciudad de Panamá, con el objetivo de reforzar los controles y promover el orden en materia migratoria.