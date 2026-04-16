Gobierno obtiene partida por $30 millones para cubrir subsidio del combustible

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado por el orden de 30 millones de dólares a favor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el objetivo de financiar el subsidio al combustible y estabilizar temporalmente el precio por galón de gasolina de 91 octanos y diésel.

El beneficio se aplicará al transporte público, carga, maquinaria agrícola y pesca artesanal, mediante un sistema de control digital administrado por la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

El viceministro de Economía y Finanzas, Fausto Fernández, explicó que en esta primera fase el subsidio está dirigido al sector transportista de rutas internas, taxis y colectivos. Posteriormente, se ampliará al transporte de carga y a quienes se dedican a la pesca artesanal.

Según Fernández, los $30 millones aprobados cubrirán aproximadamente seis semanas de consumo estimado. El programa será monitoreado para evaluar su desarrollo y, de ser necesario, se solicitarán nuevos traslados presupuestarios para mantener el apoyo.

El viceministro subrayó que, por ahora, el subsidio busca garantizar la estabilidad del transporte público y la logística alimentaria, sectores estratégicos para la economía nacional