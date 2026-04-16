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Economía

Gobierno obtiene partida por $30 millones para cubrir subsidio del combustible

El viceministro de Economía y Finanzas, Fausto Fernández
El viceministro de Economía y Finanzas, Fausto Fernández Cedida
Por
Lourdes García Armuelles
  • 16/04/2026 15:31
En esta primera fase el subsidio está dirigido al sector transportista de rutas internas, taxis y colectivos

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado por el orden de 30 millones de dólares a favor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el objetivo de financiar el subsidio al combustible y estabilizar temporalmente el precio por galón de gasolina de 91 octanos y diésel.

El beneficio se aplicará al transporte público, carga, maquinaria agrícola y pesca artesanal, mediante un sistema de control digital administrado por la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

El viceministro de Economía y Finanzas, Fausto Fernández, explicó que en esta primera fase el subsidio está dirigido al sector transportista de rutas internas, taxis y colectivos. Posteriormente, se ampliará al transporte de carga y a quienes se dedican a la pesca artesanal.

Según Fernández, los $30 millones aprobados cubrirán aproximadamente seis semanas de consumo estimado. El programa será monitoreado para evaluar su desarrollo y, de ser necesario, se solicitarán nuevos traslados presupuestarios para mantener el apoyo.

El viceministro subrayó que, por ahora, el subsidio busca garantizar la estabilidad del transporte público y la logística alimentaria, sectores estratégicos para la economía nacional

El acceso al subsidio depende exclusivamente del registro en la plataforma digital Panamá Conecta, proceso en el que también participa la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) para facilitar la inscripción.

El Gobierno hizo un llamado urgente a los transportistas que aún no se han registrado, insistiendo en que el beneficio ya está activo y disponible desde esta semana.

El director de la AIG, Adolfo Fábrega, informó que el programa de subsidio al combustible ya registra avances significativos a nivel nacional a un día de su implementación

Fábrega detalló que se han realizado más de 33 mil despachos de combustible subsidiado y que al menos 33,289 vehículos han sido aprobados tras completar el proceso de registro en la plataforma.

Asimismo, indicó que el subsidio establece un tope semanal de consumo que varía según el tipo de vehículo, como taxis, buses colectivos o transporte colegial.

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