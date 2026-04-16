Innova-Nation expande su modelo de Panamá a la región en 2026

Panamá reafirma su posición como referente en la formación de talento joven tras el anuncio de la expansión internacional de Innova-Nation. Para este 2026, la organización panameña llevará sus programas de emprendimiento y sostenibilidad a República Dominicana y El Salvador, consolidando un ecosistema que conecta la educación local con oportunidades globales.

Durante la presentación de su agenda para el presente año, se destacó que la organización trabajará en conjunto con el Centro de Innovación de Atabey y el Centro para la Conservación y Ecodesarrollo de la Bahía de Samaná (Cebse) en territorio dominicano, mientras que en El Salvador la alianza se ejecutará con Guion Multimedia. Esta fase de internacionalización busca replicar el éxito de un modelo que ya ha impactado a más de 19,000 estudiantes y alcanzado a 450 escuelas.

“Panamá tiene una oportunidad única de liderar la formación de talento joven en la región. Desde aquí estamos impulsando un modelo que conecta educación, innovación y emprendimiento para preparar a las nuevas generaciones frente a los retos globales”, afirmó Karin Sempf de Sáenz, fundadora de Innova-Nation.