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Innova-Nation expande su modelo de Panamá a la región en 2026

Karin Sempf de Sáenz, fundadora de Innova-Nation, durante la presentación de la agenda 2026 de la organización.
Karin Sempf de Sáenz, fundadora de Innova-Nation, durante la presentación de la agenda 2026 de la organización. Cedida
Por
Mileika Lasso
  • 16/04/2026 18:24
La organización panameña llega a República Dominicana y El Salvador para liderar la formación en innovación, inteligencia artificial y emprendimiento

Panamá reafirma su posición como referente en la formación de talento joven tras el anuncio de la expansión internacional de Innova-Nation. Para este 2026, la organización panameña llevará sus programas de emprendimiento y sostenibilidad a República Dominicana y El Salvador, consolidando un ecosistema que conecta la educación local con oportunidades globales.

Durante la presentación de su agenda para el presente año, se destacó que la organización trabajará en conjunto con el Centro de Innovación de Atabey y el Centro para la Conservación y Ecodesarrollo de la Bahía de Samaná (Cebse) en territorio dominicano, mientras que en El Salvador la alianza se ejecutará con Guion Multimedia. Esta fase de internacionalización busca replicar el éxito de un modelo que ya ha impactado a más de 19,000 estudiantes y alcanzado a 450 escuelas.

“Panamá tiene una oportunidad única de liderar la formación de talento joven en la región. Desde aquí estamos impulsando un modelo que conecta educación, innovación y emprendimiento para preparar a las nuevas generaciones frente a los retos globales”, afirmó Karin Sempf de Sáenz, fundadora de Innova-Nation.

Innovación y recorrido nacional

A la par de su crecimiento externo, la organización reforzará su presencia en el interior del país. El itinerario de formación iniciará en la provincia de Chiriquí y se extenderá por Veraguas, Coclé, Los Santos, Herrera, Colón, Panamá Oeste y la ciudad de Panamá.

La oferta académica de este año integra herramientas de vanguardia, como un módulo de inteligencia artificial desarrollado junto al Instituto para la Aceleración de la Inteligencia Artificial. Los estudiantes recibirán formación en “Vibe Coding” y administración de proyectos bajo la mentoría de expertos de Dell Technologies.

El primer Summit Internacional

Uno de los puntos clave para 2026 será la celebración del primer Innova-Nation Summit Internacional Regional en Panamá. El evento transformará al país en la sede principal para el intercambio de soluciones innovadoras entre jóvenes y educadores de diversos países.

“Este crecimiento regional confirma que nuestro modelo educativo está generando impacto más allá de Panamá. Queremos que cada joven que participe en nuestros programas entienda que puede crear soluciones reales, conectarse con otros países y convertirse en agente de cambio desde su comunidad”, puntualizó Sempf de Sáenz.

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