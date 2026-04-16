Innova-Nation expande su modelo de Panamá a la región en 2026

Panamá reafirma su posición como referente en<b> la formación de talento joven</b> tras el anuncio de la expansión internacional de Innova-Nation. Para este 2026, la organización panameña llevará sus programas de emprendimiento y sostenibilidad a <b>República Dominicana</b> y <b>El Salvador</b>, consolidando un ecosistema que conecta la educación local con oportunidades globales.Durante la presentación de su agenda para el presente año, se destacó que la organización trabajará en conjunto con el <b>Centro de Innovación de Atabey</b> y el Centro para la <b>Conservación y Ecodesarrollo de la Bahía de Samaná (Cebse)</b> en territorio dominicano, mientras que en El Salvador la alianza se ejecutará con <b>Guion Multimedia</b>. Esta fase de internacionalización busca replicar el éxito de un modelo que ya ha impactado a más de<b> 19,000</b> estudiantes y alcanzado a<b> 450 </b>escuelas.<i>'Panamá tiene una oportunidad única de liderar la formación de talento joven en la región. Desde aquí estamos impulsando un modelo que conecta educación, innovación y emprendimiento para preparar a las nuevas generaciones frente a los retos globales'</i>, afirmó <b>Karin Sempf de Sáenz</b>, fundadora de Innova-Nation.