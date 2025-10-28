Jóvenes e inteligencia artificial: da comienzo el encuentro Innova-Nation Summit 2025

Con el foco puesto en la inteligencia artificial (IA), dio comienzo este martes 28 de octubre el encuentro Innova-Nation Summit 2025. Una serie de talleres y encuentros que versan de la creatividad, la sostenibilidad y la inteligencia artificial y que reúnen a jóvenes universitarios y estudiantes de escuelas públicas y privadas de todo el país.

La directora de Innova-Nation Karin Sempf expresó a La Estrella de Panamá que este es un laboratorio creativo en el que los jóvenes puedan innovar en proyectos que tengan un enfoque social y ambiental, poniendo hincapié en el uso de la IA de una forma ética y responsable.

Una de las iniciativas es el ‘Pitch Challenge’, en el que 35 equipos de todo el país exhibirán sus ideas frente a un jurado con énfasis en la sostenibilidad y la economía verde.

Otra de las secciones del congreso - que serán presentados hasta este 29 de octubre - es el del Innova Market, en el que jóvenes emprendedores de entre 10 y 25 años tendrán la oportunidad de mostrar, proyectos ideas y marcas a cualquiera de los visitantes que pase por el Centro de Convenciones de Ciudad del Saber.