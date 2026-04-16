Protestas se extienden: conductores de apps se suman a reclamos tras paro en PedidosYa

Las manifestaciones iniciadas por motorizados de PedidosYa el pasado 13 de abril comenzaron a escalar hacia un conflicto más amplio. Este 16 de abril, la calle 74 de San Francisco se convirtió en el punto de concentración de una protesta que ya no solo involucra a repartidores, sino también a conductores de plataformas como Uber e InDriver.

La movilización tiene como detonante el cambio en el sistema de tarifas aplicado por PedidosYa, que, según los repartidores, redujo significativamente sus ingresos. Tal como recogió previamente La Estrella de Panamá, los trabajadores denunciaron el paso de un esquema de pago fijo por pedido a uno basado en kilometraje, lo que, en la práctica, implica menores ganancias en un contexto de tráfico impredecible.

A esta inconformidad se han sumado conductores de transporte por aplicación, quienes aseguran enfrentar problemas estructurales similares. Omar Jaén, conductor de Uber, explicó que distintos grupos dentro de estas plataformas han comenzado a organizarse para exigir mejores condiciones.

“Habemos varios grupos en las plataformas tratando de hacer movimientos prodefensa de los derechos del conductor”, señaló. Entre sus principales demandas figura el acceso a subsidios estatales —particularmente al combustible— y el reconocimiento formal dentro del sistema de transporte.

Jaén cuestionó el modelo operativo de las plataformas, al que calificó como unilateral. “Ellas deciden en absoluto qué es lo que ocurre: precios, comisiones, condiciones, pero no reconocen la existencia de una relación laboral”, afirmó. Según el conductor, esta dinámica crea un esquema “híbrido” que no encaja en la legislación panameña y que, a su juicio, permite a las empresas evadir responsabilidades laborales.

El conductor también denunció represalias contra quienes alzan la voz. “A mí me han desactivado cinco veces”, aseguró, al explicar que muchos trabajadores prefieren mantenerse en el anonimato por temor a perder el acceso a la plataforma.

En paralelo, otros conductores respaldan parcialmente las protestas, aunque no todos participan activamente. Adolf Ernesto, conductor de InDriver, explicó que uno de los reclamos centrales es la inclusión de los trabajadores de plataformas en el subsidio estatal al combustible.

“El subsidio es para gasolina de 91 y diésel. La mayoría usamos 95, que no está incluida”, detalló. Esta exclusión, según indicó, limita el impacto real de la medida para gran parte del gremio. En su caso, aseguró que continúa trabajando pese a las protestas, debido a la necesidad de generar ingresos.

El descontento refleja una problemática más amplia: la falta de regulación específica para el trabajo en plataformas digitales. Jaén sostuvo que durante casi una década han solicitado legislación que ordene el sector, sin resultados concretos. “Hemos tocado puertas en la Asamblea, en la Defensoría, en la Autoridad del Tránsito, y no ha pasado nada”, afirmó.

En medio de este escenario, algunos grupos de conductores han optado por protestas sin voceros visibles, mientras otros, como el liderado por Jaén, aseguran estar en conversaciones con la Autoridad del Tránsito para establecer una mesa de diálogo tripartita entre Estado, empresas y trabajadores.

“Mientras estemos en negociación, no consideramos necesario ir a paro”, explicó, marcando distancia de las protestas espontáneas.

Por su parte, un motorizado de PedidosYa —que prefirió no revelar su identidad— reiteró que las exigencias también apuntan al acceso a subsidios similares a los que reciben otros sectores del transporte público, así como a condiciones más equitativas dentro de las plataformas.

El conflicto ya comienza a generar efectos colaterales. Comercios, especialmente restaurantes, han reportado una caída significativa en pedidos desde el inicio del paro, lo que evidencia la dependencia creciente de estos servicios en la economía urbana.

Hasta el cierre de esta nota, La Estrella de Panamá intentó obtener una reacción del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), sin recibir respuesta.