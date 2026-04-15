Huelga indefinida de PedidosYa en Panamá: motorizados denuncian baja de tarifas y restaurantes afectados

<b>Villegas </b>estima que los repartidores de niveles intermedios han visto reducciones de<b> entre 20% y 40% en sus ingresos</b>. Esto ocurre, además, en un contexto de incremento en los precios del combustible, lo que agrava la situación.'Un motorizado de grupo tres que <b>antes cobraba $2.15 por pedido ahora está en $1.70 o $1.80</b>. Y con la gasolina subiendo, ya no da', afirma.En términos mensuales, señala que <b>un repartidor del grupo uno podría generar entre $1,200 y $1,400</b>, mientras que los de niveles más bajos apenas <b>alcanzan entre $700 y $800 mensuales</b>, dependiendo de la demanda.