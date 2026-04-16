Angela Russo asume como Defensora del Pueblo de Panamá

En el inicio de su mandato para el periodo 2026-2031, la nueva Defensora del Pueblo, Angela Russo, realizó un recorrido por las instalaciones de la sede principal de la institución. Este primer acto oficial marca el comienzo de una administración que busca transformar la dinámica de interacción entre la entidad y los ciudadanos panameños.

Durante su visita a las diversas departamentos, Russo enfatizó que el pilar fundamental de su plan de trabajo será la eficiencia y la sensibilidad humana.

La funcionaria subrayó que el fortalecimiento de la institución pasa necesariamente por un cambio en la cultura de servicio, orientándose hacia la resolución de conflictos y la protección de los derechos humanos de forma directa.

La nueva titular de la Defensoría manifestó su compromiso de convertir la entidad en un organismo dinámico, alejándose de los procesos burocráticos lentos para dar paso a una gestión que responda en tiempo real a las denuncias y quejas de la población.

“Queremos una institución más cercana, abierta y presente; eso comienza escuchando a la gente”, destacó Russo durante su intercambio con el personal y los usuarios presentes en la sede.

La prioridad inmediata de esta gestión será la atención expedita, asegurando que cada ciudadano que acuda a la Defensoría encuentre un canal de comunicación efectivo y soluciones dentro del marco legal vigente.

Con este recorrido, Angela Russo sienta las bases de lo que denomina una Defensoría “presente”, que no solo espere al ciudadano en las oficinas, sino que mantenga un pulso constante con la realidad social de Panamá.