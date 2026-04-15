Nuevas reglas del Ifarhu: exigen declaración jurada a preseleccionados

El Ifarhu destacó que este documento es clave para validar la situación socioeconómica de los solicitantes y avanzar en la evaluación final, reiterando que su entrega es indispensable para optar por el beneficio.

Los beneficiarios deberán acceder al portal oficial del concurso para descargar el formulario, completarlo y presentarlo junto con la documentación exigida en el proceso.

Según informó la entidad a través de sus canales oficiales, este requisito aplica para todos los estudiantes preseleccionados en los niveles de premedia, media y universitario, así como para los aspirantes del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció una actualización en los requisitos del Concurso General de Becas y asistencias económicas, incorporando como obligatorio el llenado y entrega de la Declaración Jurada Socioeconómica.

Requisitos y documentación para los estudiantes preseleccionados 2026

Nivel básica general y media - a partir de segundo grado (planteles oficiales y particulares)

-Tener un promedio mínimo de 4.5 en una escala de 5.0

-Dos copias por ambos lados de la cédula de identidad personal (de ser mayor de edad) o dos copias por ambos lados de la cédula juvenil (en caso de ser menor de edad)

-Certificado de nacimiento y una foto tamaño carnet (nacionales)

-Dos copias de las generales del pasaporte (extranjero)

-Dos copias por ambos lados de la cédula del representante legal

-Dos copias de las generales del pasaporte del representante legal.

-Dos copias del boletín del año anterior con sello (2025)

-Dos copias de matrícula del año en curso (2026)

-Declaración jurada socioeconómica firmada (formato en la web del Ifarhu)

Nivel Universitario -Primer ingreso (Solo universidadeds oficiales)

-Tener promedio minimo de 4.5 en una escala de 5.0

-Dos copias por ambos lados de la cédula de identidad personal si es mayor de edad o dos coias por ambos lados de la cédula juvenil.

-Certificado de nacimiento y una foto tamaño carnet (nacionales)

-Dos copias de la cédula del representante legal en caso de ser menor de edad.

-Dos copias de la matrícula con sello fresco y la descripción de las materias matriculadas.

-Dos copias del plan de estudio de la carrera.

-Dos copias de créditos de bachiller

-Dos copias del diploma de bachiller.

Nivel universitario - continuación de carrera

-Tener indíce mínimo de 2.0 en una escala de 3.0

-El estudiante debe ser regular (materias completas según el plan de estudio)

-Dos copias por ambos lados de la cédula de identidad personal del estudiante.

-Dos copias de las generales del pasaporte en caso de ser extranjero.

-Dos copias de la matrícula con sello fresco y la descripción de las materias matriculadas.

-Dos copias del plan de estudio de la carrera

-Dos copias de créditos oficiales actualizados de la licencituara

-Dos copias de diploma de bachiller