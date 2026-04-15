Nuevas reglas del Ifarhu: exigen declaración jurada a preseleccionados

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b> anunció una actualización en los requisitos del Concurso General de Becas y asistencias económicas, incorporando como obligatorio el llenado y entrega de la Declaración Jurada Socioeconómica.Según informó la entidad a través de sus canales oficiales, este requisito aplica para todos los estudiantes preseleccionados en los niveles de premedia, media y universitario, así como para los aspirantes del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad.Los beneficiarios deberán acceder al portal oficial del concurso para descargar el formulario, completarlo y presentarlo junto con la documentación exigida en el proceso.El Ifarhu destacó que este documento es clave para validar la situación socioeconómica de los solicitantes y avanzar en la evaluación final, reiterando que su entrega es indispensable para optar por el beneficio.