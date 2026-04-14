Becas Ifarhu 2026 para personas con discapacidad: cómo aplicar paso a paso

El <b>IFARHU</b> anunció la apertura del programa de apoyo económico 2026 dirigido a estudiantes con discapacidad, una oportunidad clave para quienes buscan continuar o iniciar sus estudios en Panamá.Este beneficio aplica para nivel básico, media y universitario, tanto en planteles oficiales como particulares.<b>¿Quiénes pueden aplicar?</b><b>El programa está dirigido a:</b> - Estudiantes panameños con discapacidad- Extranjeros con más de 10 años de residencia en Panamá- Estudiantes desde primer grado hasta nivel universitario<b>Tipos de becas disponibles</b>- Nivel Básico y Media- Incluye estudiantes desde primer grado en adelante.- Universidad (Primer ingreso)- Para quienes inician estudios superiores.- Universidad (Continuación de carrera)- Dirigido a estudiantes activos que ya cursan una carrera.<b>Maestría y Doctorado</b>Para estudios de posgrado en universidades oficiales o privadas.<b>Requisitos clave para aplicar</b>Aunque varían según el nivel, estos son los principales documentos que debes tener:- Diagnóstico médico vigente (máximo 12 meses) emitido por CSS, Hospital del Niño, Santo Tomás, centro de salud o privado-<i> Carné de SENADIS o certificación del IPHE</i><i>- Copias de cédula o pasaporte</i><i>- Créditos académicos actualizados</i><i>- Plan de estudio de la carrera</i><i>- Matrícula con sello fresco</i>- Declaración jurada socioeconómica (formato IFARHU)- Formulario de registro firmadoEn el caso de extranjeros: certificación de Migración que confirme residencia mayor a 10 años.<b>Requisitos académicos para mantener la beca</b>El IFARHU también establece condiciones para no perder el beneficio:<i>- Primaria: promedio mínimo de 3.0</i><i>- Premedia y media: aprobar todas las materias</i><i>- Universidad: índice mínimo de 1.8</i><b>Importante antes de aplicar</b><i>- Todos los documentos deben presentarse una vez seas preseleccionado</i><i>- Las copias deben estar legibles y actualizadas</i><i>- El representante legal debe coincidir con quien firme la documentación</i>