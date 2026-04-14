Becas Ifarhu 2026 para personas con discapacidad: cómo aplicar paso a paso

Hay que presentar el diagnóstico médico vigente (máximo 12 meses) emitido por la Caja de Seguro Social.
Por
Laura Chang
  • 14/04/2026 16:19
Este beneficio aplica para nivel básico, media y universitario, tanto en planteles oficiales como particulares.

El IFARHU anunció la apertura del programa de apoyo económico 2026 dirigido a estudiantes con discapacidad, una oportunidad clave para quienes buscan continuar o iniciar sus estudios en Panamá.

Este beneficio aplica para nivel básico, media y universitario, tanto en planteles oficiales como particulares.

¿Quiénes pueden aplicar?

El programa está dirigido a:

- Estudiantes panameños con discapacidad

- Extranjeros con más de 10 años de residencia en Panamá

- Estudiantes desde primer grado hasta nivel universitario

Tipos de becas disponibles

- Nivel Básico y Media

- Incluye estudiantes desde primer grado en adelante.

- Universidad (Primer ingreso)

- Para quienes inician estudios superiores.

- Universidad (Continuación de carrera)

- Dirigido a estudiantes activos que ya cursan una carrera.

Maestría y Doctorado

Para estudios de posgrado en universidades oficiales o privadas.

Requisitos clave para aplicar

Aunque varían según el nivel, estos son los principales documentos que debes tener:

- Diagnóstico médico vigente (máximo 12 meses) emitido por CSS, Hospital del Niño, Santo Tomás, centro de salud o privado

- Carné de SENADIS o certificación del IPHE

- Copias de cédula o pasaporte

- Créditos académicos actualizados

- Plan de estudio de la carrera

- Matrícula con sello fresco

- Declaración jurada socioeconómica (formato IFARHU)

- Formulario de registro firmado

En el caso de extranjeros: certificación de Migración que confirme residencia mayor a 10 años.

Requisitos académicos para mantener la beca

El IFARHU también establece condiciones para no perder el beneficio:

- Primaria: promedio mínimo de 3.0

- Premedia y media: aprobar todas las materias

- Universidad: índice mínimo de 1.8

Importante antes de aplicar

- Todos los documentos deben presentarse una vez seas preseleccionado

- Las copias deben estar legibles y actualizadas

- El representante legal debe coincidir con quien firme la documentación

