La Selección de Panamá fue bendecida en la Catedral y enviará camiseta al papa León XIV

La Catedral Basílica Santa María la Antigua se convirtió este miércoles 27 de mayo en el epicentro espiritual y patriótico del país durante el acto de bendición a la Selección de Fútbol de Panamá, previo a su participación en el camino hacia el Mundial 2026.

La ceremonia fue encabezada por el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, quien recibió a jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de la selección nacional en una emotiva jornada marcada por mensajes de unidad, esperanza y fe.

Al acto asistieron el director técnico Thomas Christiansen, el presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias, miembros de la junta directiva, representantes del deporte nacional y seminaristas del Seminario Mayor San José.

Durante su mensaje, Ulloa destacó que la selección representa mucho más que fútbol para el país.

“Hoy no llegan solamente como futbolistas. Llegan como el rostro de un pueblo entero que sueña con ustedes”, expresó el arzobispo, quien agradeció además el esfuerzo, sacrificio y disciplina de cada integrante del equipo.

Ulloa resaltó el valor de la unión nacional alrededor de la selección, independientemente de las diferencias religiosas o sociales.

“Aunque no todos profesemos la misma fe, compartimos la certeza de poner a Dios en el centro de la vida y caminar unidos por Panamá”, manifestó.

El arzobispo afirmó que el equipo nacional tiene la capacidad de despertar esperanza en medio de los desafíos que enfrenta el país.

“Cuando ustedes entran a la cancha, Panamá vuelve a abrazarse por encima de las diferencias”, señaló ante los presentes en la Catedral.

Uno de los momentos más simbólicos de la ceremonia ocurrió cuando el futbolista Adalberto Carrasquilla entregó a Ulloa una camiseta oficial de la selección nacional y otra destinada al papa Pope Leo XIV.

Ulloa anunció que hará entrega personalmente del suéter al papa durante la visita ad limina que realizarán los obispos panameños a El Vaticano en octubre próximo, como una muestra del cariño y apoyo del pueblo panameño hacia la selección.

Además, el arzobispo metropolitano entregó un reconocimiento especial a la selección nacional, destacando su capacidad de convertirse en símbolo de esperanza y orgullo para Panamá.

La ceremonia concluyó con una oración elevada a Santa María la Antigua, en la que se pidió protección, fortaleza y humildad para cada jugador, así como unidad para el país.