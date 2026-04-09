Ifarhu lleva adelante tres programas de becas con instituciones educativas nacionales

El pasado 10 de marzo fueron anunciados los preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026, uno de los principales programas que lleva a cabo el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). “Nos honramos de que después de un año que no se ha hecho concurso, este año podamos becar a más de 100 mil jóvenes en todos los niveles, desde primaria hasta doctorado”, anunció el director de la institución Carlos Godoy a través de las redes sociales. Para el beneficio económico de quienes cumplan con los requisitos establecidos han sido preseleccionados más de 131 mil estudiantes que deberán estar atentos a la publicación del calendario de recepción de documentos, que se realizará en los próximos días.

Actualmente terminan de concretarse los sitios más adecuados para la recepción de esta documentación a nivel nacional, ya que un solo lugar resultaría insuficiente para atender a todos. Con una planificación adecuada del cronograma establecido se busca que los padres cuenten con el tiempo suficiente para tramitar los requisitos exigidos por el Ifarhu y que garantizan la legalidad en el proceso.

Los otros dos programas que la institución lleva a cabo actualmente son las Becas por Puesto Distinguido y las Becas por Discapacidad.

“Ahora mismo nosotros estamos solamente desarrollando tres programas. El principal es el de Puesto Distinguido, el Concurso General de Becas y las Becas por Discapacidad. Los dos primeros están orientados a premiar la excelencia, porque nosotros como institución tenemos que premiar la excelencia”, destaca Godoy.

Para el Concurso General de Becas los aspirantes debieron cumplir con promedios académicos mínimos. Para primaria, premedia y media, así como para primer ingreso universitario, es requisito contar con un promedio mínimo de 4.5 en una escala de 5.0.

En el caso de los estudiantes que se encuentren en continuación de carrera universitaria (licenciatura), así como para posgrados, maestrías y doctorados, el requisito es un índice académico mínimo de 2.0 en una escala de 3.0.

Este concurso está abierto a estudiantes nacionales y extranjeros que tengan una residencia mínima de 10 años en Panamá.

“Las becas para puestos distinguidos son otorgadas mediante convenio que se tiene con el Ministerio de Educación en que a los estudiantes que ocupan los primeros puestos de las promociones del 2025, se les entrega ese beneficio”, detalla.

Se otorgan a estudiantes del 9º grado de educación básica general en planteles oficiales y particulares de la República, con los más altos promedios académicos, para continuar estudios de educación media y a egresados de educación media en programas de jóvenes y adultos de planteles oficiales y particulares de la República, con los más altos promedios académicos, para continuar estudios de educación superior. En ambos casos se trabaja con una escala determinada por el Consejo Nacional del Ifarhu de acuerdo al número de graduados y de becas disponibles en el presupuesto de la institución.

El beneficio también está disponible para panameños egresados de estudios de licenciatura en universidades oficiales y privadas que son miembros del Consejo de Rectores de Panamá y que obtengan el mayor índice académico en cada una de las facultades, y de igual forma al que obtenga el mayor índice académico en los centros regionales universitarios oficiales. El apoyo les permitirá realizar estudios de maestrías o doctorado en universidades del país por el periodo normal que contemple el plan de estudios correspondiente.

El tercero programa que mantiene vigencia es el de becas por discapacidad, “viendo la vulnerabilidad de una población o un segmento del país. Para ello llamamos a concurso mediante convocatoria pública”, explica el director.

Para ello se solicita a los postulantes un diagnóstico médico emitido por el IPHE, CSS, Hospital Santo Tomás, Hospital del Niño u otros hospitales del estado, centros de salud, hospitales privados, clínicas, centros e institutos de rehabilitación debidamente registrados. El documento debe estar debidamente sellado con registro e idoneidad del médico idóneo tratante o galeno idóneo responsable.