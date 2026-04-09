  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Ifarhu lleva adelante tres programas de becas con instituciones educativas nacionales

Carlos Godoy, director del Ifarhu.
Carlos Godoy, director del Ifarhu.
Se requiere de una actualización del estudio de las carreras prioritarias para el país para retomar el programa de becas en el extranjero.
Se requiere de una actualización del estudio de las carreras prioritarias para el país para retomar el programa de becas en el extranjero.
La institución desea cambiar el sistema de cheques ya que se torna muy burocrático. Si estos llegan a vencer, dejan al beneficiado sin esa ayuda.
La institución desea cambiar el sistema de cheques ya que se torna muy burocrático. Si estos llegan a vencer, dejan al beneficiado sin esa ayuda.
El Ifarhu realiza tres programas de becas: Concurso General Becas por Puesto Distinguido y Becas por Discapacidad.
El Ifarhu realiza tres programas de becas: Concurso General Becas por Puesto Distinguido y Becas por Discapacidad.
Por
Redacción
  • 10/04/2026 00:00
El Concurso General de Becas está por iniciar el proceso de recepción de documentos, con lo que se beneficiará a más de 131 mil estudiantes. Las becas por Puesto Distinguido y por Discapacidad se mantienen entre los programas que apoyan a estudiantes en centros educativos locales

El pasado 10 de marzo fueron anunciados los preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026, uno de los principales programas que lleva a cabo el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). “Nos honramos de que después de un año que no se ha hecho concurso, este año podamos becar a más de 100 mil jóvenes en todos los niveles, desde primaria hasta doctorado”, anunció el director de la institución Carlos Godoy a través de las redes sociales. Para el beneficio económico de quienes cumplan con los requisitos establecidos han sido preseleccionados más de 131 mil estudiantes que deberán estar atentos a la publicación del calendario de recepción de documentos, que se realizará en los próximos días.

Actualmente terminan de concretarse los sitios más adecuados para la recepción de esta documentación a nivel nacional, ya que un solo lugar resultaría insuficiente para atender a todos. Con una planificación adecuada del cronograma establecido se busca que los padres cuenten con el tiempo suficiente para tramitar los requisitos exigidos por el Ifarhu y que garantizan la legalidad en el proceso.

Los otros dos programas que la institución lleva a cabo actualmente son las Becas por Puesto Distinguido y las Becas por Discapacidad.

“Ahora mismo nosotros estamos solamente desarrollando tres programas. El principal es el de Puesto Distinguido, el Concurso General de Becas y las Becas por Discapacidad. Los dos primeros están orientados a premiar la excelencia, porque nosotros como institución tenemos que premiar la excelencia”, destaca Godoy.

Para el Concurso General de Becas los aspirantes debieron cumplir con promedios académicos mínimos. Para primaria, premedia y media, así como para primer ingreso universitario, es requisito contar con un promedio mínimo de 4.5 en una escala de 5.0.

En el caso de los estudiantes que se encuentren en continuación de carrera universitaria (licenciatura), así como para posgrados, maestrías y doctorados, el requisito es un índice académico mínimo de 2.0 en una escala de 3.0.

Este concurso está abierto a estudiantes nacionales y extranjeros que tengan una residencia mínima de 10 años en Panamá.

“Las becas para puestos distinguidos son otorgadas mediante convenio que se tiene con el Ministerio de Educación en que a los estudiantes que ocupan los primeros puestos de las promociones del 2025, se les entrega ese beneficio”, detalla.

Se otorgan a estudiantes del 9º grado de educación básica general en planteles oficiales y particulares de la República, con los más altos promedios académicos, para continuar estudios de educación media y a egresados de educación media en programas de jóvenes y adultos de planteles oficiales y particulares de la República, con los más altos promedios académicos, para continuar estudios de educación superior. En ambos casos se trabaja con una escala determinada por el Consejo Nacional del Ifarhu de acuerdo al número de graduados y de becas disponibles en el presupuesto de la institución.

El beneficio también está disponible para panameños egresados de estudios de licenciatura en universidades oficiales y privadas que son miembros del Consejo de Rectores de Panamá y que obtengan el mayor índice académico en cada una de las facultades, y de igual forma al que obtenga el mayor índice académico en los centros regionales universitarios oficiales. El apoyo les permitirá realizar estudios de maestrías o doctorado en universidades del país por el periodo normal que contemple el plan de estudios correspondiente.

El tercero programa que mantiene vigencia es el de becas por discapacidad, “viendo la vulnerabilidad de una población o un segmento del país. Para ello llamamos a concurso mediante convocatoria pública”, explica el director.

Para ello se solicita a los postulantes un diagnóstico médico emitido por el IPHE, CSS, Hospital Santo Tomás, Hospital del Niño u otros hospitales del estado, centros de salud, hospitales privados, clínicas, centros e institutos de rehabilitación debidamente registrados. El documento debe estar debidamente sellado con registro e idoneidad del médico idóneo tratante o galeno idóneo responsable.

Retomar las becas internacionales

Al día de hoy no se ha continuado con los programas de becas en el exterior. “Necesitamos hacer la actualización del estudio de las carreras prioritarias porque entendemos que no todas las carreras que requiere el país están en las universidades oficiales. Hay algunas que están en universidades particulares o fuera del país, y esto es lo que nos permite a nosotros potencializar nuestra mano de obra o nuestro talento humano de manera efectiva”, señala.

Los programas de becas en el extranjero fueron suspendidos luego de que al inicio de la administración se recibiera una institución con una situación económica precaria debido al otorgamiento de beneficios sin respaldo presupuestario.

“Estas son acciones que debemos tomar en los próximos meses, que nos permitan a partir de la vigencia 2027, retomar y favorecer esa formación internacional, porque es lo que en esencia se requiere para el país en temas como turismo, logística, ingeniería, desarrollo de innovación, tecnología, aviación”, asegura el director.

Se desarrollan estudios a nivel nacional que reflejen cuáles son estas áreas específicas y en qué dimensiones son necesarias en cada una de las provincias.

Retos de 2026

“Este año hemos tenido un tema de contención de gasto y algunas situaciones que han afectado nuestro campo de acción pero, en esencia, estamos realizando las acciones necesarias para que no generen grandes afectaciones y que podamos modernizar la institución, por lo menos en el tema de los pagos”, informa Godoy.

“Gran parte de los problemas que nosotros identificamos cuando recibimos esta institución es que en caja llegaron a vencerse muchos cheques porque las personas no iban los días en que se programaban los pagos y luego se reprogramaba para siguiente pago, pero los cheques caducan al año”, reconoce Godoy.

Y es que la confección de un cheque demora entre cuatro y cinco meses y el tiempo de envío a la sede regional puede ser de dos meses. A la fecha del pago ya han transcurrido unos 9 meses y hacer una reprogramación toma entre tres y cuatro meses. “Eso implicó que muchos jóvenes no recibieran esos beneficios”, afirma.

Godoy apuesta que para el 2026, si no en su totalidad, la mayor cantidad de estudiantes puedan cobrar a través de acreditamiento, en cuentas bancarias indistintamente del programa al que pertenezcan.

“Nosotros [los funcionarios] somos pasajeros y lo que hacemos es administrar los fondos públicos. Lo que queremos es que los contribuyentes sientan que los dineros que están pagando van a ser utilizados de la mejor manera en beneficio de la población en su contexto y principalmente de los más vulnerables y más necesitados”, sostiene.

“Estamos haciendo consultas porque lo que se quiere es que la ciudadanía participe y tengamos una hoja de ruta como país, como gobierno que nos permita desarrollarlo. Uno dentro de sus formaciones como economista entiende que el modelo económico que tenemos no favorece de manera equitativa al resto del país. Prácticamente Panamá y Colón abarcan el 80%. El 20% está diferido en todas las provincias y hay provincias donde no aportan ni siquiera un 1%. La única forma en que nosotros podemos transformar y corregir esas desigualdades es a través de educación, es de formación continua que abra la oportunidad a esas personas que hoy día no tienen esas oportunidades. Y como institución responsable de velar por la formación y el aprovechamiento de recursos humanos queremos ser parte de ese granito arena que nos permite que este país cada día sea mejor, que sea un país de oportunidades y que estas lleguen a las regiones más necesitadas”, concluye.

Godoy apuesta que para el 2026, si no en su totalidad, la mayor cantidad de estudiantes puedan cobrar a través de acreditamiento, en cuentas bancarias indistintamente del programa al que pertenezcan.
VIDEOS
Lo Nuevo