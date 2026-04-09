Ifarhu lleva adelante tres programas de becas con instituciones educativas nacionales

Al día de hoy no se ha continuado con los programas de becas en el exterior. 'Necesitamos hacer la actualización del estudio de las carreras prioritarias porque entendemos que no todas las carreras que requiere el país están en las universidades oficiales. Hay algunas que están en universidades particulares o fuera del país, y esto es lo que nos permite a nosotros potencializar nuestra mano de obra o nuestro talento humano de manera efectiva', señala.Los programas de becas en el extranjero fueron suspendidos luego de que al inicio de la administración se recibiera una institución con una situación económica precaria debido al otorgamiento de beneficios sin respaldo presupuestario. 'Estas son acciones que debemos tomar en los próximos meses, que nos permitan a partir de la vigencia 2027, retomar y favorecer esa formación internacional, porque es lo que en esencia se requiere para el país en temas como turismo, logística, ingeniería, desarrollo de innovación, tecnología, aviación', asegura el director.Se desarrollan estudios a nivel nacional que reflejen cuáles son estas áreas específicas y en qué dimensiones son necesarias en cada una de las provincias.