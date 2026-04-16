Quién era Miguel González, ejecutivo asesinado en Panamá

El economista suizo Miguel González, director ejecutivo de la casa de valores Firmus-Octogone Inc., murió tras un ataque con arma de fuego registrado el miércoles 15 de abril en el sector de Llano Bonito, en la ciudad de Panamá.

De acuerdo con información oficial de la Policía Nacional, el hecho ocurrió a las 11:39 a.m., cuando sujetos no identificados dispararon contra el vehículo que conducía González, un Kia Sportage gris. El ejecutivo recibió cuatro heridas de bala: una en la espalda, dos en el muslo izquierdo y una en la cadera con entrada y salida.

González, de 60 años, fue trasladado en ambulancia al Hospital San Miguel Arcángel, donde un médico dictaminó su muerte a las 12:25 p.m. Las autoridades coordinaron con la Fiscalía de Homicidio el levantamiento del cuerpo.

Reportes divulgados el mismo día señalaron que el ataque ocurrió cerca del acceso al Corredor Sur. Versiones preliminares indican que dos vehículos habrían seguido al empresario y, al llegar a la calle 17, sus ocupantes realizaron múltiples disparos, lo que provocó que perdiera el control del automóvil y colisionara contra un poste del tendido eléctrico.

Peritos del Ministerio Público recolectaron más de 15 casquillos de arma de fuego en la escena, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo. Hasta el momento, no se reportan aprehensiones vinculadas al caso.