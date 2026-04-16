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Quién era Miguel González, ejecutivo asesinado en Panamá

Miguel González, director ejecutivo de Firmus Financial, murió tras ataque armado en Llano Bonito.
Miguel González, director ejecutivo de Firmus Financial, murió tras ataque armado en Llano Bonito. Tomada de
Por
Mileika Lasso
  • 16/04/2026 12:56
El economista suizo tenía más de 30 años de experiencia en banca internacional y operaba en el país

El economista suizo Miguel González, director ejecutivo de la casa de valores Firmus-Octogone Inc., murió tras un ataque con arma de fuego registrado el miércoles 15 de abril en el sector de Llano Bonito, en la ciudad de Panamá.

De acuerdo con información oficial de la Policía Nacional, el hecho ocurrió a las 11:39 a.m., cuando sujetos no identificados dispararon contra el vehículo que conducía González, un Kia Sportage gris. El ejecutivo recibió cuatro heridas de bala: una en la espalda, dos en el muslo izquierdo y una en la cadera con entrada y salida.

González, de 60 años, fue trasladado en ambulancia al Hospital San Miguel Arcángel, donde un médico dictaminó su muerte a las 12:25 p.m. Las autoridades coordinaron con la Fiscalía de Homicidio el levantamiento del cuerpo.

Reportes divulgados el mismo día señalaron que el ataque ocurrió cerca del acceso al Corredor Sur. Versiones preliminares indican que dos vehículos habrían seguido al empresario y, al llegar a la calle 17, sus ocupantes realizaron múltiples disparos, lo que provocó que perdiera el control del automóvil y colisionara contra un poste del tendido eléctrico.

Peritos del Ministerio Público recolectaron más de 15 casquillos de arma de fuego en la escena, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo. Hasta el momento, no se reportan aprehensiones vinculadas al caso.

Trayectoria y vínculo con el mercado de valores

González contaba con más de tres décadas de experiencia en el sector financiero internacional. Era cofundador y director ejecutivo de Firmus Financial y mantenía licencia como ejecutivo principal y corredor en Panamá desde 2015, otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores.

Según registros de la entidad reguladora, González figuraba como ejecutivo principal, gerente y secretario de la casa de valores Firmus-Octogone Inc., autorizada mediante resolución en 2014 e inició operaciones el 1 de septiembre de 2015 . La firma tiene sede en la Torre Financial Park, en Costa del Este.

En la estructura corporativa también aparecen como presidenta y representante legal Ana María Jadid-González, mientras que la firma mantiene vínculos legales con el bufete Anzola, Robles y Asociados .

El economista se graduó en Economía y Derecho en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Inició su carrera en la banca en Compagnie de Gestion et de Banque Gonet y posteriormente ocupó cargos como vicepresidente y director en Pictet Bank & Trust Ltd. en Nassau, Bahamas.

Durante 14 años formó parte de Syz & Co. Bank and Trust Ltd., donde ejerció como director general y miembro de juntas directivas de empresas del grupo. Además, participó en organismos del sector financiero en Bahamas y era miembro de la Society of Trust & Estate Practitioners.

Tenía al menos 11 años de residencia en Panamá, donde desarrollaba actividades en el mercado de valores y mantenía operaciones desde Costa del Este.

Contexto

El homicidio ocurrió un día después del anuncio del Gobierno sobre el despliegue de 900 unidades policiales en zonas de Panamá, Colón y San Miguelito, que concentran cerca del 70% de los asesinatos registrados en lo que va del año, según cifras oficiales.

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