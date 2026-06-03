Mulino objeta ley para crear patronato del estadio Mariano Bula

La propuesta contemplaba una junta directiva integrada por representantes del sector público, la empresa privada, organizaciones deportivas y la sociedad civil colonense. Estaría conformada por el director de Pandeportes, el gobernador de la provincia de Colón, un representante de la Liga Provincial de Béisbol, uno de la Cámara de Comercio y clubes cívicos, un delegado de la Zona Libre de Colón y un representante de las academias de béisbol.Los miembros que no ocuparan cargos públicos serían designados por períodos de cuatro años y podrían ser reelegidos por un período adicional.<b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">El diputado Nelson Jackson Palma</a></b>, proponente de la iniciativa, defendió el proyecto argumentando que el Estadio Roberto Mariano Bula constituye un símbolo de la identidad colonense y una referencia histórica para el béisbol panameño.Según el legislador, la magnitud de la inversión realizada en la nueva infraestructura requería un modelo especializado de administración que garantizara su conservación, modernización y sostenibilidad financiera a largo plazo.