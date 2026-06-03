Mulino objeta ley para crear patronato del estadio Mariano Bula

El presidente José Raúl Mulino objetó parcialmente el proyecto de ley 534, que crea el Patronato del Estadio Roberto Mariano Bula de Colón, al considerar que varias de sus disposiciones no se ajustan al marco constitucional ni al régimen jurídico que regula la administración de bienes públicos y el sistema deportivo nacional. La decisión fue comunicada a la Asamblea Nacional mediante la Nota AL-243-2026, luego de analizar observaciones presentadas por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), el Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Ingresos, la Gobernación de Colón, la Federación Panameña de Béisbol, la Zona Libre de Colón y organizaciones vinculadas al deporte en la provincia. Entre los principales señalamientos del Ejecutivo figura la estructura institucional propuesta para administrar el estadio y la distribución de competencias que actualmente corresponden a entidades estatales responsables de la política deportiva y la gestión de bienes públicos. La principal objeción constitucional se concentra en el artículo 18 del proyecto, que establece la posibilidad de disolver el patronato por decisión de su propia junta directiva.

Según la Presidencia, una entidad creada mediante ley solo puede ser modificada o eliminada a través de otra ley aprobada por la Asamblea Nacional. Por ello, considera que esa disposición vulnera el principio de reserva legal y contradice las facultades que la Constitución atribuye al Órgano Legislativo para crear, modificar o derogar estructuras jurídicas establecidas por ley. El Ejecutivo también concluyó que algunos mecanismos contemplados en la iniciativa no guardan armonía con el diseño institucional vigente del sistema deportivo nacional ni con las normas que regulan la organización administrativa del Estado y el manejo de bienes públicos.

¿Qué proponía el proyecto? La iniciativa fue aprobada por el pleno legislativo el pasado 13 de abril con 51 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, tras un proceso de discusión que se extendió por tres semanas. El proyecto buscaba crear una entidad con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, económica y financiera para administrar el nuevo Estadio Roberto Mariano Bula y promover actividades deportivas en la provincia de Colón. Sus promotores sostenían que el objetivo era garantizar una gestión eficiente, con recursos permanentes para el mantenimiento y operación de la instalación deportiva, evitando los problemas de continuidad administrativa que suelen producirse con los cambios de gobierno. Durante los debates legislativos se destacó que la figura del patronato permitiría “despolitizar” la administración del estadio al desvincular su manejo de los ciclos políticos y asegurar una planificación de largo plazo.

La propuesta contemplaba una junta directiva integrada por representantes del sector público, la empresa privada, organizaciones deportivas y la sociedad civil colonense. Estaría conformada por el director de Pandeportes, el gobernador de la provincia de Colón, un representante de la Liga Provincial de Béisbol, uno de la Cámara de Comercio y clubes cívicos, un delegado de la Zona Libre de Colón y un representante de las academias de béisbol. Los miembros que no ocuparan cargos públicos serían designados por períodos de cuatro años y podrían ser reelegidos por un período adicional. El diputado Nelson Jackson Palma, proponente de la iniciativa, defendió el proyecto argumentando que el Estadio Roberto Mariano Bula constituye un símbolo de la identidad colonense y una referencia histórica para el béisbol panameño. Según el legislador, la magnitud de la inversión realizada en la nueva infraestructura requería un modelo especializado de administración que garantizara su conservación, modernización y sostenibilidad financiera a largo plazo.