Regresan dirigentes opositores exiliados a Venezuela en medio de la Ley de Amnistía

El retorno de estos dirigentes ha generado reacciones encontradas entre los venezolanos.Mientras algunos consideran que su regreso representa una oportunidad para reactivar la actividad política y fortalecer espacios democráticos, <b>otros han expresado dudas y críticas en redes sociales, cuestionando las condiciones bajo las cuales fueron autorizados a regresar</b>.Varios de los dirigentes retornados <b>han rechazado las acusaciones de haber alcanzado acuerdos políticos con el chavismo y sostienen que su decisión responde a razones personales y al deseo de participar en la reconstrucción del país</b>.Por ahora, el regreso de estas figuras constituye uno de los movimientos políticos más significativos de los últimos meses en <b>Venezuela </b>y podría ofrecer pistas sobre la evolución de la relación entre el Gobierno y sectores de la oposición en el período posterior a las elecciones presidenciales.