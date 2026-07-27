Cepal: Conflicto en Ormuz amenaza con disparar la inflación en América Latina

El cierre de facto del estrecho de Ormuz y la reciente escalada bélica en el golfo Pérsico han generado una severa disrupción en el comercio mundial, cuyos efectos amenazan con encarecer el costo de vida, ralentizar la actividad económica y deteriorar las cuentas públicas en América Latina y el Caribe, según advirtió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en un informe especial.

A pesar de los recientes avances diplomáticos, el organismo enfatizó que la normalización de los mercados no será inmediata debido a las persistentes fallas logísticas, los desvíos del tránsito marítimo y los elevados costos de los seguros de transporte.

La paralización de esta arteria estratégica provocó la mayor restricción de oferta en la historia del mercado petrolero, de acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Por esta vía transita aproximadamente el 34% del petróleo crudo mundial, el 50% del azufre, el 29% del gas licuado de petróleo (GLP) y el 19% del gas natural licuado (GNL). Esta interrupción llevó al barril de crudo brent a un promedio de $120 en abril, lo que representa un aumento del 70% respecto a febrero.

Con esta dinámica, la Cepal proyecta que el precio promedio del petróleo en 2026 cerrará entre un 20% y un 25% por encima de los $69 registrados en 2025.

El impacto sobre la cadena logística y energética afectó de inmediato a los derivados del petróleo y al transporte marítimo. En abril, los precios de la gasolina y el diésel aumentaron un 64% y un 70% respectivamente, mientras que el combustible de aviación subió un 74%. Para esquivar la zona de conflicto, los buques petroleros debieron desviarse rodeando el cabo de Buena Esperanza, una ruta alternativa que añade al menos dos semanas de viaje, incrementando los fletes marítimos de $2,500 a cerca de $3,000 por contenedor de 40 pies.

El conflicto también golpeó la producción y distribución de insumos agrícolas clave, dado que la región del golfo concentra el 34% de las exportaciones mundiales de urea y el 20% del fosfato diamónico.

Los fertilizantes registraron un alza promedio del 44% en abril, impulsados por la urea, que se disparó un 82%. Esta presión en los insumos agrícolas y en el transporte presiona directamente los precios de los alimentos a nivel global.

Al respecto, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) estimó que, de mantenerse el barril de petróleo por encima de los $100, unos 45 millones de personas adicionales podrían caer en situación de inseguridad alimentaria aguda durante 2026.

El secretario Ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, explicó que la crisis se transmite hacia la región mediante seis canales principales. El primero es el canal comercial, con un impacto levemente positivo para la balanza de América del Sur debido a sus exportaciones de hidrocarburos, equivalentes a un 0.13% del PIB, pero marcadamente adverso para el Caribe no petrolero, con una pérdida de 0.5% del PIB, y para el grupo de Centroamérica,

Haití y República Dominicana, que sufre una caída de 0.9% del PIB. El segundo canal es el fiscal, debido al gasto adicional que deben asumir los gobiernos importadores al intentar amortiguar las alzas de combustibles mediante incentivos o rebajas tributarias.

A estos se suman cuatro canales con efectos adversos generalizados para todos los países de la región. En primer lugar, la inflación mella el poder adquisitivo de los hogares tanto por el costo de la canasta básica como por el flete interno.

En segundo término, el enfriamiento de la economía global llevó al Fondo Monetario Internacional a recortar su proyección de crecimiento mundial para 2026 del 3.3% al 3.1%, reduciendo la demanda de productos latinoamericanos. Por su parte, el canal financiero mantiene altas las tasas de interés internacionales y fortalece al dólar.

Por último, la política monetaria regional se verá obligada a ralentizar el ritmo de reducción de sus tasas de interés de referencia.

Aunque América Latina y el Caribe presenta una baja exposición comercial directa con las naciones del golfo Pérsico, la Cepal concluyó que la gran mayoría de las economías latinoamericanas, al ser importadoras netas de energía y fertilizantes, recibirán un impacto negativo apreciable que limitará sus márgenes de maniobra presupuestaria y presionará los bolsillos de las familias.