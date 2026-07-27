¿Qué pasa en Ngäbe Buglé? El Minsa investiga 6 muertes por fallas respiratorias

El <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b> mantiene acciones de vigilancia epidemiológica en la <b>Comarca Ngäbe Buglé</b> luego del reporte de seis defunciones de niños y adultos, presuntamente relacionadas con cuadros de <b>infecciones respiratorias bajas graves</b>.Desde el sábado, un <b>Equipo de Respuesta Rápida (ERR)</b> se movilizó hacia las comunidades de <b>Valle Bonito, Palmira y Guayacán</b>, con el propósito de realizar investigaciones de campo, evaluar la situación sanitaria y ejecutar medidas de respuesta en el área.De acuerdo con los primeros análisis realizados por el personal de salud, tres de las personas fallecidas no acudieron a servicios médicos o recurrieron a la medicina botánica antes de su fallecimiento. En tanto, los contactos estrechos identificados permanecen sin presentar síntomas.