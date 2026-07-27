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¿Qué pasa en Ngäbe Buglé? El Minsa investiga 6 muertes por fallas respiratorias

El Minsa mantiene operativo en Ngäbe Buglé y pide acudir al médico ante síntomas respiratorios
El Minsa mantiene operativo en Ngäbe Buglé y pide acudir al médico ante síntomas respiratorios Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/07/2026 13:29
Autoridades de salud realizan investigaciones de campo tras seis fallecimientos registrados en comunidades de Ngäbe Buglé

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El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene acciones de vigilancia epidemiológica en la Comarca Ngäbe Buglé luego del reporte de seis defunciones de niños y adultos, presuntamente relacionadas con cuadros de infecciones respiratorias bajas graves.

Desde el sábado, un Equipo de Respuesta Rápida (ERR) se movilizó hacia las comunidades de Valle Bonito, Palmira y Guayacán, con el propósito de realizar investigaciones de campo, evaluar la situación sanitaria y ejecutar medidas de respuesta en el área.

De acuerdo con los primeros análisis realizados por el personal de salud, tres de las personas fallecidas no acudieron a servicios médicos o recurrieron a la medicina botánica antes de su fallecimiento. En tanto, los contactos estrechos identificados permanecen sin presentar síntomas.

Más de 170 personas atendidas en operativo del Minsa en comunidades de Ngäbe Buglé
Más de 170 personas atendidas en operativo del Minsa en comunidades de Ngäbe Buglé Cedida
Minsa intensifica atención en Ngäbe Buglé con vacunas, medicamentos y vigilancia médica

Como parte del operativo sanitario, el Minsa informó que se ha brindado atención médica a 178 personas, aplicado 391 dosis de vacunas, incluyendo 184 vacunas contra la influenza, y entregado 394 medicamentos a residentes de las comunidades visitadas.

El Equipo de Respuesta Rápida continuará en la zona hasta el viernes para dar seguimiento a las investigaciones y reforzar las acciones de prevención y atención sanitaria.

El Minsa reiteró el llamado a la población a buscar atención médica inmediata ante síntomas como fiebre, tos persistente, dificultad para respirar u otros signos asociados a enfermedades respiratorias, y recordó la importancia de evitar la automedicación.

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