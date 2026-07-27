¿Qué pasa en Ngäbe Buglé? El Minsa investiga 6 muertes por fallas respiratorias

El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene acciones de vigilancia epidemiológica en la Comarca Ngäbe Buglé luego del reporte de seis defunciones de niños y adultos, presuntamente relacionadas con cuadros de infecciones respiratorias bajas graves.

Desde el sábado, un Equipo de Respuesta Rápida (ERR) se movilizó hacia las comunidades de Valle Bonito, Palmira y Guayacán, con el propósito de realizar investigaciones de campo, evaluar la situación sanitaria y ejecutar medidas de respuesta en el área.

De acuerdo con los primeros análisis realizados por el personal de salud, tres de las personas fallecidas no acudieron a servicios médicos o recurrieron a la medicina botánica antes de su fallecimiento. En tanto, los contactos estrechos identificados permanecen sin presentar síntomas.