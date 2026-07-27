Comisión de Economía alinea debate fiscal y presupuesto 2027

El tono político de la jornada lo marcó el secretario de la comisión, <b>Raúl Pineda</b>, quien dirigió sus observaciones hacia el ministro Chapman al seccionar el debate presupuestario que se avecina. Pineda sostuvo que la 'buena voluntad' del ministro requiere de un equipo ejecutor y exigió la inclusión de obras específicas para áreas como<b> San Miguelito, Changuinola </b>y<b> Colón</b>, enfocadas en infraestructura escolar, centros de salud y proyectos de agua potable.El diputado señaló que el desempleo en <b>San Miguelito </b>supera el <b>30%</b> e insistió en que el nuevo presupuesto incorpore cláusulas para que las empresas contratistas del Estado empleen mano de obra de los barrios populares.Al ser consultado sobre las reformas al <b>Reglamento Interno </b>que debate el Pleno —las cuales suman unas cien modificaciones—, Pineda cuestionó <b>los señalamientos por el ausentismo de los diputados y la propuesta de aplicar descuentos salariales</b>. Afirmó que el cómputo oficial solo mide cuatro horas de sesión plenaria y desconoce la labor que se realiza desde tempranas horas en las comisiones.<i><b>'Es un discurso de política en contra de la institución, porque es una bandera política. Por eso quiero que se toque y se diga cómo se le paga a un diputado, que no se le pagan vacaciones, que no tiene un horario fijo. Hay que hablar si se descuenta por no ir a la Asamblea o al Pleno'</b></i>, declaró Pineda a los medios.Con la directiva ya posesionada, la <b>Comisión de Economía y Finanzas</b> iniciará el análisis del marco fiscal previo a la recepción de la vista presupuestaria de las distintas entidades públicas para la próxima vigencia fiscal.