Comisión de Economía alinea debate fiscal y presupuesto 2027

La instalación y juramentación de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional para el ciclo legislativo 2026-2027 dejó trazada la hoja de ruta fiscal del país y fijó de inmediato las primeras presiones políticas sobre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Durante el acto formal conducido por la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, el diputado Víctor de Jesús Castillo Cortez juró como presidente de la instancia, acompañado por Carlos Saldaña en la vicepresidencia y Raúl Pineda como secretario. La actividad contó con la presencia del titular del MEF, Felipe Chapman; el gerente general del Banco Nacional, Javier Carrizo Esquivel; el gerente general del Banco Hipotecario Nacional, Alberto Ortega, y la superintendente de Mercado de Valores, Maruquel Murgas de González.

El nuevo titular de la mesa legislativa, Víctor Castillo —quien resultó electo con siete votos—, precisó que antes de abordar el Presupuesto General del Estado, la comisión deberá procesar y debatir la modificación a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

“Aprendimos que acá se tiene que pasar primero una ley de responsabilidad social fiscal y sin esa ley no se puede pasar el presupuesto. Estaremos muy pendientes de esta ley para darle el debate pertinente”, puntualizó Castillo, señalando que el organismo actuará como un filtro rígido en la evaluación de los proyectos económicos e incentivos a sectores como el turismo.

Por su parte, Castañedas recordó que esta comisión maneja aspectos estratégicos como la deuda nacional, el crédito público, el sistema tributario y la revisión de las cuentas del Estado, variables que inciden de forma directa en el costo de la vida y la sostenibilidad financiera del país.