  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Comisión de Economía alinea debate fiscal y presupuesto 2027

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas junto a los integrantes de la Comisión de Economía y Finanzas durante su acto de juramentación.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas junto a los integrantes de la Comisión de Economía y Finanzas durante su acto de juramentación. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 27/07/2026 13:29
La Comisión de Economía de la Asamblea de Panamá definió su directiva y condicionó el Presupuesto a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

La instalación y juramentación de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional para el ciclo legislativo 2026-2027 dejó trazada la hoja de ruta fiscal del país y fijó de inmediato las primeras presiones políticas sobre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Durante el acto formal conducido por la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, el diputado Víctor de Jesús Castillo Cortez juró como presidente de la instancia, acompañado por Carlos Saldaña en la vicepresidencia y Raúl Pineda como secretario. La actividad contó con la presencia del titular del MEF, Felipe Chapman; el gerente general del Banco Nacional, Javier Carrizo Esquivel; el gerente general del Banco Hipotecario Nacional, Alberto Ortega, y la superintendente de Mercado de Valores, Maruquel Murgas de González.

El nuevo titular de la mesa legislativa, Víctor Castillo —quien resultó electo con siete votos—, precisó que antes de abordar el Presupuesto General del Estado, la comisión deberá procesar y debatir la modificación a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

“Aprendimos que acá se tiene que pasar primero una ley de responsabilidad social fiscal y sin esa ley no se puede pasar el presupuesto. Estaremos muy pendientes de esta ley para darle el debate pertinente”, puntualizó Castillo, señalando que el organismo actuará como un filtro rígido en la evaluación de los proyectos económicos e incentivos a sectores como el turismo.

Por su parte, Castañedas recordó que esta comisión maneja aspectos estratégicos como la deuda nacional, el crédito público, el sistema tributario y la revisión de las cuentas del Estado, variables que inciden de forma directa en el costo de la vida y la sostenibilidad financiera del país.

Exigencias de gasto y choque por asistencias

El tono político de la jornada lo marcó el secretario de la comisión, Raúl Pineda, quien dirigió sus observaciones hacia el ministro Chapman al seccionar el debate presupuestario que se avecina. Pineda sostuvo que la “buena voluntad” del ministro requiere de un equipo ejecutor y exigió la inclusión de obras específicas para áreas como San Miguelito, Changuinola y Colón, enfocadas en infraestructura escolar, centros de salud y proyectos de agua potable.

El diputado señaló que el desempleo en San Miguelito supera el 30% e insistió en que el nuevo presupuesto incorpore cláusulas para que las empresas contratistas del Estado empleen mano de obra de los barrios populares.

Al ser consultado sobre las reformas al Reglamento Interno que debate el Pleno —las cuales suman unas cien modificaciones—, Pineda cuestionó los señalamientos por el ausentismo de los diputados y la propuesta de aplicar descuentos salariales. Afirmó que el cómputo oficial solo mide cuatro horas de sesión plenaria y desconoce la labor que se realiza desde tempranas horas en las comisiones.

“Es un discurso de política en contra de la institución, porque es una bandera política. Por eso quiero que se toque y se diga cómo se le paga a un diputado, que no se le pagan vacaciones, que no tiene un horario fijo. Hay que hablar si se descuenta por no ir a la Asamblea o al Pleno”, declaró Pineda a los medios.

Con la directiva ya posesionada, la Comisión de Economía y Finanzas iniciará el análisis del marco fiscal previo a la recepción de la vista presupuestaria de las distintas entidades públicas para la próxima vigencia fiscal.

VIDEOS

Israel regala a EE UU su nueva embajada en Jerusalén sobre tierra de familias palestinas
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal ( Guillermo Azábal / EFE )

Estados Unidos ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel el terreno para su nueva embajada en Jerusalén Oeste, pero esa parcela perteneció hasta...

Lo Nuevo